Analitičarka Svetlana Cenić za "Avaz": Ja sam Srpkinja u Sarajevu i ne osjećam se ugroženo

Ako je onaj skup, na četiri mjesta, to što bi njega branilo, teško odbrani njegovoj. Ovo nije ’92. godina, a mi smo u okruženju NATO-a. Protesti na entitetskoj crti su još jedna od propalih investicija Milorada Dodika, kaže analitičarka i ekonomistica Svetlana Cenić.

Spremni spotovi

U razgovoru za „Avaz“ ona ukazuje da su protesti pripremljeni ranije, jer su organizatori znali da MUP KS neće odobriti okupljanje u Sarajevu, pa su bili spremni i spotovi i transparenti koji su završili u smeću, te da spinovi o 12.000 prisutnih ne mogu proći, jer dronovi su sve snimili iz zraka i broj Dodikovih pristalica bio je mnogo manji.

- On se stravično boji Suda i Tužilaštva BiH, oduvijek je tako, ali protesti mu dobro dođu. U njima učestvuje lično on, a ne RS. Ovo nije nikakav napad na RS ili srpski narod. Ja živim u Sarajevu i ne osjećam se ugroženo, pa ne znam o čemu on priča, ali ovako nećemo pričati o zaduženosti, „štancanju“ obveznica, promašenim investicijama, o tome da mu direktor „Elektroprivrede“ kupuje kola od 400.000, a on od više od 300.000 KM, i tako redom – kaže Cenić.

Dodaje da je Dodik svjestan poruke koju su mu poslali građani, jer sve i da je bilo 12.000 na protestima, a nije, premalo je to nakon najave da će se samo u Sarajevu okupiti 8.000.

- Ako je onaj skup, na četiri mjesta, to što bi njega branilo, teško odbrani njegovoj. Ovo nije ’92. godina, a mi smo u okruženju NATO-a. I u Crnoj Gori, Hrvatskoj prisutne su trupe. Ovo nije vrijeme kada su bili sasvim drugačiji demografija, geografija i odnos političkih snaga. Rusija je veoma daleko, a NATO izuzetno blizu – kaže Cenić.

Krivična prijava

Poruka jednog od učesnika skupa u Doboju, a koji je pozvao Bošnjake da živimo u miru, rezultat je propagande po kojoj je srpski narod napadnut. Cenić se slaže s tom ocjenom i pojašnjava da je to rezultat spinovanja iz Dodikove kuhinje.

- To je ono što je odvratno i gadno, što je ne samo za osudu već i za krivičnu prijavu. Stvara se atmosfera da bi Bošnjaci, kao, ratovali, a Srbi se opet brane. U ovoj „igranci“ najveća provokacija dolazi sa srpske strane. Mene nije strah da to kažem, jer gledam šta se dešava. Meni Dodik da priča o Sarajevu, u kojem ja boravim i u kojem se svaki dan srećem s ljudima, s Bošnjacima, ali i svima ostalima. Ja sam Srpkinja u Sarajevu. S kojim pravom on govori o nečemu što blage veze nema!? Kao što ni u Banjoj Luci nije takva atmosfera. On je proizvodi, a ljudi su umorni, povraća im se – naglašava Cenić.

"Napad" u Jelahu

Komentirajući atmosferu nakon protesta, Cenić kaže da je najviše ljute informacije da su demonstranti iz Teslića, prilikom povratka iz Doboja, napadnuti u Jelahu.

- Zvala sam ljude u Jelahu i Tešnju, pitala ih kakav je to napad bio, jer nigdje nisam vidjela fotografiju. Zato bih voljela da se oglasi i Opština Tešanj, da MUP dokumentuje to. U protivnom, treba ih tužiti, jer je to najveći bezobrazluk – kaže Cenić.