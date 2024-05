Vasković otkriva: Ko je crna kravata u BiH, s kim je uvezan narkokartel "Tito i Dino"

Novinar Slobodan Vasković gostova je u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića.



Vasković je otkrio o kome se radi kada je u pitanju "Crna kravata", ali i s kim je uvezan narkokartel "Tito i Dino".

Na Hadžifejzovićevo pitanje "ko je Crna kravata", Vasković je odgovorio:



- Ima mnogo njih. Imamo nekoliko generala. Konaković se sam kandidovao za osumnjičenog, izlazeći nekritički i bez argumenata. Vlada FBiH ponovo produžila mandat Vahidinu Munjiću. To je strašna greška jer je on osumnjičen za organizovani kriminal. To nije mala stvar. To je sramota za Isaka i za BiH što je priredio doček osoba puštenih iz pritvora. HDZ, da je glasao za to, gurnuo bi trojku pod voz. Mislim da se Konaković teško vara u svojim procjenama i dešavanja u vezi Crne Kravate 2 i njenih nastavaka, jer iza nje stoji EUROPOL i francuska policija. Njih niko iz BiH ne može prevariti, ušli su sa čvrstim dokazima u saradnji sa Tužilaštvom BIH. Sukob će se nastaviti sa još većim bjesnilom. Prisustvovat ćemo brojnim iznenađenjima ne samo kada je u pitanju Crna kravata. BiH je nažalost, stavljena crna omča kao crna kravata – i to su joj stavili narkokarteli najveći "Tito i Dino", a ima i drugih velikih. Oni imaju svoje ljude u svim institucijama u FBiH, RS – zemunski klan, klan iz Albanije, Kosova, škaljarski klan. Izvanredno sarađuju, fenomenalno su to napravili mreže preko kojih djeluju. Jako je to teško isjeći i razbiti.