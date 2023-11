Helez: Pripadnici nekih armija su već u BiH pored EUFOR-a, proizvodimo svoje dronove

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez kazao je da BiH proizvodi dronove, te da je BiH lider na Balkanu.

- BiH proizvodi dronove. To je vezano za neke tehnologije, nije direktno za namjensku industriju. S ponosom mogu da vam kažem da je namjenska industrija sigurno lider na Balkanu. Već proizvodimo nekoliko vrsta dronova - kazao je Helez gostujući na N1, a onda je na pitanje "Kako se zovu dronovi?" šaljivo odgovorio "Dron.

U nastavku je kazao da je jedan bio izložen na sajmu vojne opreme na Skenderiji.

- Imamo mi svoje stručnjake u SAD-u, ljudi koji su konstruisali Bajraktar dron su naši ljudi i pomažu nam u proizvodnji. Imao sam priliku da vidim kako lete - kazao je, pa nastavio:

- To je vojna oprema, nije mesna industrija. Bio sam tamo, vidio, oduševljen sam, vidio na jednom fakultetu kako se to pravi.

Izvoz oružja

Potom se referirao na navode Zlatka Miletića da BiH izvozi oružje za Izrael.

- BiH ne izvozi oružje u Izrael. Oružje kada ode na tržište, “end user” mora biti poznat. Kada taj krajnji korisnik dobije oružje, šta će on s njim raditi... - dodao je Helez.

O Dodiku

O navodima Dodika o otcjepljenju RS, Helez je kazao:

- To je priča kao Miletić i Izrael. Dodik to priča, ali ne poduzima nijedan korak da to napravi. To je priča koja traje 10 godina. Koji su resursi da se Dodik otcijepi? Na koji način? On ništa nema da bi to uradio. Kaže priznat će RS sedam država ako se otcijepi, pa Sandžak ako se otcijepi od Srbije priznat će ga 50 država. A da li treba da idemo u to? Dodik iz očaja pokušava nešto uraditi, neće ništa - rekao je Helez.

Snage u BiH

Na pitanje o dodatnom angažmanu određenih vojnih snaga na području BiH zarad čuvanja mira, Helez je kazao:

- Već imaju neke snage u BiH za koje ne bi govorio čije su. Potpuno su dovoljne pored EUFOR-a da obezbijede sigurnost. Znam koga imamo i šta imamo, mogu poručiti građanima da budu mirni i spokojni. Ovo je potpuno mirna i stabilna država - rekao je Helez.