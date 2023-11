MUP RS zabranio obilježavanje Dana državnosti u Banjoj Luci: Evo šta piše u obrazloženju

- U navedenoj prijavi se navodi da je razlog svečana akademija na koju je planiran dolazak 90 učesnika. PU Banja Luka su operativnim radom na terenu došli do saznanja da je 22.11. oko 17 i 10 sati u Banjoj Luci u ulici Gundulićeva 6 ispred prostorija SDP-a BiH došlo do spontanog okupljanja određenog broja građana. Razlog okupljanja građana je bio da se izrazi nezadovoljstvo najavljenim obilježavanjem dana državnosti BiH koji je planiran 25. 11. u Banoj Luci. Prema dobijenim informacijama okupljeni građani su najavili da neće dozvoliti takvu vrstu okupljanja u Banjoj Luci jer je to "čista provokacija", na koju građani neće ostati ravnodušni te će spriječiti održavanje skupa - piše u obrazloženju.

Navodi i da je predsjednik Boračke organizacije RS protiv ovog okupljanja i da je pozvao građane i borce da spriječe njegovo održavanje.

- Na osnovu svih prikupljenih informacija i provjera policijski službenici PU Banja Luka došli su do saznanja da se 25. 11. priprema veliko okupljanje građana u Banjoj Luci koji će po svaku cijenu spriječiti održavanje svečane akademije. S obzirom na to da postoji stvarana opasnost da bi održavanjem skupa bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine ili bi došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja reda i mira u većem obimu, PU Banja Luka odlučila zabranu događaja - navodi se u obrazloženju MUP-a RS.