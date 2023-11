Hurtić demantovao naslove da su evakuisani iz Gaze nasilu dovedeni u Salakovac

Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić danas je posjetio bh. državljane i njihove srodnike koji su nakon evakuacije iz Gaze smješteni u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara.

Od ukupno 37, koliko ih je do sada evakuisano, u Centru je smješteno njih 29 i oni su se, rekao je Hurtić na press konferenciji, sami izjasnili da tu žele boraviti. Demantirao je, kako je rekao, razne priče o tome da su ih vlasti prisilile na boravak u Salakovcu. Ministar je naveo da u Centru imaju sve uslove, od hrane, lijekova, tople vode, grijanja...

Djeca će nastaviti školovanje

Hurtić je kazao da će u vezi sa svojim daljim boravkom u BiH sami donijeti odluku.

- Poslije ove press konferencije mogu da ostanu, a ako imaju smještaj, privatne kuće da otputuju u ta mjesta. Ja im ne mogu sugerirati ni jedno ni drugo, ali mogu reći da će imati lakšu prohodnost kad su na jednom mjestu. Jer, nama je lakše obezbjeđivati sve što im je potrebno. Ministarstvo, tj. država BiH ima određen broj stanova za readmisiju, od Mostara, Zenice, Tuzle, Kalesije i drugih gradova, gdje, dakle, imaju mogućnost da se izjasne žele li da idu u drugi grad. To je njihova sloboda i želja - rekao je Hurtić .

Naveo je da u Centru boravi mnogo djece i da će Ministarstvo u dogledno vrijeme, šta god oni odlučili, rješavati da djeca nastave školovanje.

Zahvalio se pripadnicima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona na stalnoj podršci.

- Svi znamo kakvu su golgotu prošli i kad vide policajce, u privatnom razgovoru su mi rekli, da se osjećaju sigurno, ali ih molim da se izjasne šta žele. Oni će, također, sada ući u proces izdavanja ličnih karti i dokumenata. Agencija za strance će voditi taj proces, moraju se javljati i imati kontrolu, ali mislim da će čitav proces biti lakši kada su na jednom mjestu, a Ministarstvo je u punom kapacitetu spremno da im pomogne -rekao je Hurtić.

Zahvalnost narodu i vlastima BiH

U vezi ss stanovima koji su im na raspolaganju, ako se odluče za to, Hurtić je rekao da će im u tom slučaju država snositi troškove.

Samir El Baravi je kazao da je razgovarao sa svojom suprugom te da su odlučili da će, za sada, ostati u Salakovcu.

- Svi vi znate šta se desilo u Palestini - genocid. Hvala Bogu pa su nas izvukli odatle, od tih grozota... Svaki dan smo na ulicama viđali leševe... Niko nas nije tjerao da dođemo ovdje, gdje smo zadovoljni - rekao je Samir.

Doktor Ahmed Šahin, ljekar koji je medicinu završio u Tuzli, u Gazi je radio kao pedijatar od 1995. godine do nedavno. Izrazio je zahvalnost narodu BIH i vlastima koji su se uspjeli, uprkos komplikovanim procedurama, da ih spase od tog džehenema.

- Nikakvog pritiska nije bilo na nas... Predstavnici vlasti su nas toplo dočekali... Čuo sam da se priča da smo ovdje silom došli. Ne. To nije tačno... Mi smo došli s ratnog područja, svakih pet minuta smo gledali smrt.. Sve što nam treba ovdje imamo i svaki čas nas neko pita trebamo li nešto, od predstavnika vlasti do NVO - kazao je on.

On je izrazio želju da napusti Salakovac i da mu se osigura drugi smještaj, prvenstveno, zbog sina koji je 100-postotni invalid.