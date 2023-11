Helez: Na području Rogatice i Maglića postoje vojni kampovi za obuku

Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine (Socijaldemokratska partija BiH), izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako na području Rogatice, u istočnoj Bosni i Hercegovini, i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku, za koje tvrdi, da posjeduje i fotografije.

- Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi uslikaju, usred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji - kazao je Helez, te dodao da "ne smije poslati fotografije koje dokumentuju postojanje vojnih kampova".

"Tvrdnje na račun RS"

Helez je ovo prethodno izjavio gostujući na televiziji N1 u srijedu navečer, 22. novembra, navodeći da se radi "o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije", ne želeći da kaže od koga je dobio te informacije.

Dan kasnije, 23.novembra, reagovao je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik), koji je tražio od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto da "u najkraćem roku sazove hitnu sjednicu Izvršnog obavještajnog odbora povodom navoda ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova za obuku i paravojnih formacija na teritoriji Republike Srpske".

- Izuzetno je opasno kada ministar odbrane, bez ijednog dokaza, javno iznosi takve tvrdnje na račun Republike Srpske. To se može okarakterisati kao raspirivanje nacionalne netrpeljivosti i straha. Takvim postupcima on uopšte ne doprinosi stabilizaciji prilika u BiH - rekao je Košarac za novinsku agenciju SRNA.

"Utočište radikalnih islamista"

Inače, 12. novembra je grupa poslanika Parlamenta Bosne i Hercegovine, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala američkom Kongresu i Evropskom parlamentu, navodeći da je Bosna i Hercegovina "već dugo utočište radikalnih islamista".

Tri dana kasnije, na iste adrese je poslano pismo grupe poslanika iz Parlamenta BiH, koji su iz entiteta Federacija BiH, u kojem su naveli "da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni 'vjerski radikalizam', već radnje i akcije funkcionera SNSD-a od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD i Velike Britanije".

Vladajuću koaliciju na državnom nivou čine Socijaldemokratska partija BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Naša stranka i Narod i Pravda.