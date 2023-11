Komšić: Možda se Dodik plaši da bi se ljudima u mogao početi sviđati 25. novembar

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Dnevniku D na FTV izjavio je da je zabrana obilježavanja Dana državnosti u Mrkonjić Gradu pokušaj da se kaže da Bosna i Hercegovina kao država ne postoji.

- Kad takve stvari zabranjujete pravilo je da ih zabranjujete jer se nečega plašite. Možda se Dodik plaši da bi se ljudima u Republici Srpskoj mogao početi sviđati 25. novembar pa želi da im uskrati tu mogućnost. Ovo je jedan pokušaj da se kaže da od te priče, BiH kao država, nema ništa. Da BiH kao država nema nikakvih svojih korijena ni antifašističke tradicije. Pitanje koje možete postaviti i Dodiku koji dolazi iz partizanske porodice "a šta to ima loše u danu koji miriše i podsjeća na antifašizam" - naveo je Komšić.

Na pitanje znači li ova zabrana da politika relaksacije odnosa i kompromisa nije dala rezultate koji su najavljivani, kaže:

- Kako vi možete relaksirati odnose sa politikama koje otvoreno negiraju zemlju ili sa politikama koji hoće dalje da je dijele. Mislim i na SNSD i na HDZ. Da im stalno popuštate kao što to radi trojka, ako je to kompromis, da to bude kako hoće Dodik i Čović, ja to ne bih zvao kompromisom nego pravljenjem ustupaka - rekao je on.