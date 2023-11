Špirić: Helez mora krivično da odgovara

Nikola Špirić, zamjenik Predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH izjavio je da stanje bezbjednosti nije pitanje za zabavljanje javnosti i ako ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez bez ikakvih argumenata zastrašuje narod tobožnjim vojnim kampovima u Republici Srpskoj onda mora krivično da odgovara.

Notorne gluposti i laži

- Pitao bih ministra kada kaže da postoje ti kampovi i da može da ih neutrališe, zašto to ne uradi? Što on to obavještava javnost da može da neutrališe nešto što tobože postoji? On izgovara notorne gluposti i laži. Opasno je kada sve to izgovara iz vrha Ministarstva odbrane, a nije potkrijepljeno argumentima. U protivnom, svi koji lažu moraju krivično da odgovaraju - rekao je Špirić za BH Radio jedan.

On je naglasio da je oblast bezbjednosti teška tema koja zahtjeva ozbiljnost i odgovornost i da nema razgovora, osim na bazi argumenata.

- Ako ministar ima dokaze neka ih podastre, da se narod ne plaši ili da se plaši. Zastrašuje bez argumenata. Volio bih i ja da znam o čemu nam priča, kao i svi ljudi koji ovdje žive. Ako je izgovorio ono što je laž - onda mu je to skupo poigravanje - rekao je Špirić.

Na pitanje o tvrdnjama parlamentaraca iz Republike Srpske u pismu upućenom članovima Evropskog parlamenta da postoje radikalne islamske ćelije u BiH, Špirić je odgovorio da postoje argumenti za sve što je tu napisano.

- Mi govorimo u tom pismu da postoje takve ćelije koje se mogu aktivirati i imamo argumente nadležnih organa i dijela međunarodnih institucija. To su egzaktni izvještaji koje su čak potpisivali nadležni ljudi iz bošnjačkog naroda, nisam ih potpisao ja. Znači, to je argument. Helez mora da potkrijepi svoje izjave jer svi koji to lažu moraju krivično da odgovaraju - poručio je Špirić.

Ima paradžemata

On je ukazao da je sve što je napisano u pismu parlamentaraca iz Republike Srpske "proizvod citata nadležnih adresa u BiH i međunarodnih institucija".

- Pa iz Islamske zajedice sad kažu nije 100 paradžemata nego je 14, ali znači da ih ima, iako Federacija BiH neće da pogleda istini u oči i da se suoče s onim što može biti problem za bezbjednost u BiH - naveo je Špirić.

Komenatrišući posjetu generalnog sekretara NATO Jansa Stoltenberga i njegove izjave, Špirić je rekao da nije dobro prilikom ovakvih posjeta imati komunikaciju samo sa dijelom BiH, jer ispada da je jedini problem Republika Srpska i njeno rukovodstvo - što nije tačno.

U vezi sa saradnjom stranaka na nivou BiH, Špirić je ocijenio da nije dobro što na važnim sastancima u Savjetu ministara nema predstavnika Srba, te očekuje da se to ispravi, a nada se i postizanju kompromisa u vezi sa zakonima koje treba usvojiti na putu ka EU, uključujući i zakon o Ustavnom sudu BiH.