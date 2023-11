Magazinović o Dodikovim uvredama Bogićeviću i Pejanoviću: Ovo je dio primitivnog narativa

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je na uvrede koje je Milorad Dodik uputio Bogiću Bogićeviću i Mirku Pejanoviću.

- Uvrede koje je Milorad Dodik uputio Bogiću Bogićeviću i Mirku Pejanoviću, nazivajući ih izdajnicima srpskog naroda, dio su prisutnog primitivnog narativa u Bosni i Hercegovini gdje obični smrtnici sebi uzimaju za pravo da sude o drugima i određuju ko je dobar, a ko loš Srbin, Hrvat, Bošnjak… Oni koji to rade misle da su u sukobu s neistomišljenicima, a zapravo su u sukobu s osnovnim civilizacijskim vrijednostima i ljudskim pravima i slobodama. Svi smo mi prolazni. Ljudi će nas se sjećati po našim djelima, a ne po onome šta smo sami o sebi mislili. Neki to mogu shvatiti, a za neke je to previše za razumjeti. Posebno za ljude okružene tapšačima po leđima i ljudima koji se nasilu smiju na njihove ni malo duhovite šale. Vrijeme je najbolji sudija - poručio je Magazinović.