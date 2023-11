Međunarodna konferencija u hotelu "Radon Plaza": Šumarski fakultet obilježava 75 godina

Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet kao vodeća obrazovna i naučno-istraživačka institucija iz oblasti šumarstva u Bosni i Hercegovini s tradicijom dugom 75 godina za 1. decembar 2023. godine najavljuje Međunarodnu konferenciju koja će biti održana u prepoznatljivom ambijentu hotela „Radon Plaza“ u Sarajevu.



Konferencija naziva "Održivo nasljeđe: Obrazovanje, istraživanje i perspektive u šumarstvu i urbanom zelenilu" (engl. Sustainable Legacy: Education, research and perspectives in forestry and urban greenery), okupit će 150 gostiju ih BiH, regiona i Evrope.

S ponosnim nasljeđem dugim 75 godina, Šumarski fakultet je kamen temeljac akademske izvrsnosti, istraživanja i širenja znanja u oblasti šumarstva i hortikulture u BiH i regionu.

Konferencija će se fokusirati na obrazovanje, istraživanje i perspektive u području šumarstva i urbanog zelenila, pružajući platformu za dijalog, razmjenu ideja i promociju održivog gospodarenja šumama.

Kroz prezentacije, panel diskusije i izložbu postera, učesnici će imati priliku da upoznaju postignuća Šumarskog fakulteta u proteklih 75 godina, ali i zajednički razmotriti buduće smjerove u obrazovanju i istraživanju. Konferencija ima cilj potaknuti učesnike da aktivno doprinesu održivom gospodarenju šumama, promoviraju urbano zelenilo i zagovaraju politike koje podržavaju te ciljeve.

Više detalja o Međunarodnoj konferenciji na web stranici: https://www.sfsa.unsa.ba/web/conference-75-fof/.