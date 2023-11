Sporne izjave ministra o ruskim kampovima u RS: Smjena Heleza u rukama HDZ-a i SDA

Javnost u Bosni i Hercegovini uznemirena je nakon izjava ministra odbrane BiH Zukana Heleza da na području entiteta RS postoje ruski vojni kampovi za obuku.



On je govorio da posjeduje određene fotografije koje to dokazuju, da ih ne može proslijediti medijima, ali će ih pokazati. No, on to do danas nije uradio.

Drugačija situacija

Ipak, nekoliko dana kasnije uslijedili su demantiji. Prvo je OSA proslijedila informaciju Vijeću ministara da nema nikakve dokaze koji potvrđuju te tvrdnje, a onda je te navode negirao i EUFOR.

Novi problemi za Zukana Heleza uslijedili su kada je SNSD uputio inicijativu za njegovu smjenu.

Iako je i opozicija uputila zahtjev za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca (SNSD), kod Heleza je situacija sasvim drugačija. Naime, četiri delegata SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH kroz obaranje entitetske većine mogu srušiti bilo koji prijedlog, tako da je smjena Košarca već osuđena na propast, dok Helez ne ovisi o trojci koja ga je predložila.

Trojka je poručila jasno da stoji iza Heleza dok se eventualno ne utvrdi da je on prekršio zakon, što u ovoj državi uglavnom sporo ide. No, do njegove smjene može doći mogućim udruživanjem SDA i HDZ-a zajedno sa SNSD-om, koji će nesporno podržati smjenu.

Delegat SDA u Domu naroda PSBiH Safet Softić već je poručio da Helez treba snositi sankcije ukoliko se ispostavi da je govorio neistine te da ne postoji u tom slučaju razlika između priče iz RS o paradžematima i njegove. Time je otvorio realnu mogućnost da SDA podrži tu smjenu.

Nije tema

Lider HDZ-a Dragan Čović, nakon sastanka s trojkom, kazao je da smjena Heleza nije bila tema, ali nije dao precizniji odgovor šta njegova stranka misli o tim izjavama.

No, matematika je poprilično jasna u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. SNSD i stranke okupljene oko njega imaju osam zastupnika u Predstavničkom domu PSBiH, SDA ima devet, a HDZ četiri. S obzirom na to da Predstavnički dom PSBiH broji 42 zastupnika, ove tri stranke bi imale 21 glas i nedostajao bi im samo još jedan, a njega bi mogli pronaći u DF-u, koji po svim bitnim pitanjima prati odluke SDA.

DF u ovom domu broji tri zastupnika, pa bi to bila poprilično uvjerljiva većina koja ne bi ovisila o tome da li će neko od zastupnika doći na sjednicu.

Situacija u Domu naroda PSBiH je još jasnija. SNSD ima četiri delegata u ovom domu, HDZ tri i SDA dva. Dom naroda PSBiH broji 15 delegata i ove tri stranke mogu bez problema smijeniti Heleza i niko drugi nema entitetsku većinu da bi oborio tu odluku.

Podršku SNSD-u, HDZ-u i SDA u Domu naroda PSBiH bi mogli dati i delegati Džemal Smajić (SBiH) i Dženan Đonlagić (DF), s obzirom na njihov izražen animozitet prema trojci.