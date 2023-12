Građani iskoristili visoke temperature: Prvog dana decembra ispunjene bašte kafića u Tuzli

Lijepo vrijeme i ugodna temperatura iznenadili su sve građane Bosne i Hercegovine.

Građani Tuzle iskoristili su lijepo vrijeme i prošetali gradom. Tokom dana su bašte kafića bile ispunjene, a na ulicama Grada soli i navečer je veliki broj građana.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), temperatura u Tuzli iznosila je i do 21 stepen.

I sutra se najavljuje temperatura zraka do 21 stepen, ali će u određenim dijelovima zemlje padati kiša.

- Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje.

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Tokom noći vjetar slabi i mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna 15 do 21 stepeni - saopšteno je iz FHMZ.