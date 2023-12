Cikotićev advokat: Ne slažemo se s presudom, ako je potpisao ugovore, ne znači da je počinio krivično djelo

Nakon izricanja osuđujuće presude bivšem ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću, medijima se obratio njegov advokat Fahrudin Ibrišimović.

On je kazao da je to tek prvostepena presuda, s kojom on nije saglasan te najavio da će uložiti žalbu na nju.

Na pitanje da li je Cikotić potpisao navedene dokumente, Ibrišimović je odgovorio: