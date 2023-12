Činio zločine u Kotor-Varoši, o čemu je pisao novinar "Nezavisnih novina": Koja je uloga Stevandića u atentatu na Željka Kopanju

U oktobru 1999. godine u 7:45 sati detonirana je eksplozivna naprava ispod Golfa Željka Kopanje. To je uslijedilo nakon što mu je upućeno više prijetnji. Tada se Željko spremao da objavi priču o ratnim zločinima koji su se desili u Kotor-Varoši, konkretnije na Korićanskim stijenama.

No, kakva je uloga Nenada Stevandića, današnjeg predsjednika Narodne skupštine RS, zločinca koji se nekako uspio izvući od kazne za svoja nedjela koja je činio tokom agresije na BiH, saradnika presuđenih ratnih zločinaca, a danas bliskog „neprikosnovenom vladaru“ RS Miloradu Dodiku, u pokušaju ubistva Kopanje?!

Godinama se vode polemike o tome zašto su ga pokušali ubiti i ko tačno. Najizglednije je da je to bilo zbog tekstova o ratnim zločinima koje je objavljivao u NN, ali povlače se i druge teorije.

Kopanja ga je tada pitao: „Je l’ to popravljaš ambasade ili ćemo to mi uraditi nakon što ih ti uništiš?“ Tu je mislio na strane ambasade koje su Srbi oštetili protestirajući za vrijeme NATO bombardovanja.

„Eksplozivna naprava je bila postavljena ispod vozila novinara Kopanje. On je teško ranjen i ja sam mu dao prvu pomoć.“

Nedeljko Đukić, kojem je suđeno za zločine u Kotor-Varoši, Kopanju je optužio da je „srpski izdajnik“ zbog tekstova koje je objavljivao u NN. Svjedoci su ga vidjeli u blizini Kopanjinog automobila, što ima smisla jer je bio na licu mjesta i upravo on je Željku pomogao da izađe iz vozila. Konobarici u obližnjem kafiću nakon detonacije je rekao:

A Ećim je, vjeruje se, bio Arkanova desna ruka. Kopanja je tvrdio da Ećim mrzi njega i Dodika.

Pol Grejdi je u svom izvještaju, analizirajući 1.200 dokumenata, naveo da su osumnjičeni: Ljuban Ećim, Nenad Stevandić, Dragan Kijac, Radomir Kojić, Darko Kajkut, Jovan Opačić, Mirko Slavuljica, DB Doboj, Duško Živković i Zoran Trifunović.

- Za Kopanju radikalni članovi SDS-a smatraju da je otišao predaleko u svojim objavljivanjima. Vjerujem da su se razgovori odvijali između Arkana, Ećima, Stevandića, Kijca i najvjerovatnije Karadžića - naveo je Grejdi.





Uspjele i neuspjele likvidacije

Prije atentata na Kopanju ubijen je policajac Đorđe Milosavljević, sleđa iz kalašnjikova. Četiri mjeseca kasnije podmetnuta je bomba pod auto Ljubiše Savića Mauzera, ali je naprava eksplodirala odmah te ubila dva atentatora Stojana Maksimovića i Vladimira Neretljaka. Ubijen je i Srđan Knežević. S njegovom likvidacijom u vezu se dovodi presuđeni ratni zločinac Momčilo Krajišnik.

Pokušali su ubiti i Veljka Golijanina, ali je preživio atentat. On nije bio blizak sa zločincem Radovanom Karadžićem, zbog čega se misli da je prešao na stranu drugog zločinca – Biljane Plavšić.

Poveznica s Kesićem

Kopanja je bio mišljenja da je Nenad Stevandić povezan sa srbijanskom DB te da je bio umiješan u transfer vojske iz Jugoslavije u RS, a posjedovao je informacije, ono što je „Avaz“ jučer objavio, da je Stevandić bio u Kriznom štabu Krajine, i to kao pukovnik. Indikativno je to da je Kopanja prijavio šta mu je Stevandić rekao, i to Nedeljku Kesiću, šefu DB u Banjoj Luci, koji nije poduzeo ništa u vezi s tim.

Također, Kesić je bio šef DB kada se užasni zločin na Korićanskim stijenama odigrao, gdje su poubijani Kotorvarošani bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.