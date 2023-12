Vršnjačko nasilje i sajber kriminal sve češća prijetnja sigurnosti učenika

Proteklih dana zabilježen je još jedan slučaj prijetnje u školama u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, identifikovali su dvije maloljetne osobe iz Donjeg Vakufa, koje su prijetile nasiljem u Mješovitoj srednjoj školi u tom gradu. S obzirom na to, da je riječ o maloljetnim osobama, više detalja istražni organi za sada nisu saopćili, piše BHRT.

Na zvanični mejl Mješovite srednje škole Donji Vakuf početkom sedmice upućen je prijeteći mejl u kojem je navedeno da će doći do nasilja u toj školi. Brzom i koordiniranom akcijom nekoliko policijskih agencija otkriveni su pošiljaoci prijetećeg mejla.

Prijetnja krvoprolićem

- Koordiniranim aktivnostima policijski službenika Uprave MUP-a Srednjobosanskog kantona i federalne Uprave policije, a pod nadzorom nadležnog Kantonalnog tužilaštva, locirana su i identificirana dva maloljetnika, koja su putem e-mail-a prijetili da će izvršiti krvoproliće u Mješovitoj srednjoj školi Donji Vakuf. Protiv navedenik maloljetnika slijedi poduzimanje zakonom propisane mjera i radnje - kazao je portparol MUP-a SBK Hasan Hodžić.

Iz Uprave Mješovite srednje škole Donji Vakuf o incidentu i hapšenju maloljetnika zbog prijetnji koji se desio početkom ove sedmice, ne žele javno govoriti.

Međutim, građani Donjeg Vakufa iznenađeni su i uplašeni.

Slučaj iz Donjeg Vakufa, nažalost, nije prvi u ovoj godini u kojem je došlo do potencijalnog narušavanja sigurnosti u školama u BiH. Posljednji primjer unošenja naoružanja u školu dogodio se prije nešto više od mjesec dana. U Ministarstvu obrazovanja SBK naglašavaju da je škola samo jedna od potencijalnih lokacija gdje se može dogoditi nasilje i narušavanje sigurnosti, te je zbog toga potreban hitan multisektorski pristup s ciljem prevencije.

- To je jedan problem koji je i društveni problem Mora se tu malo i multisektorski pristupiti. To nije samo stvar obrazovanja, to je samo mjesto, znači škola je tu samo mjesto gdje se desio neki incident. To mjesto je moglo biti unutar obitelji, moglo je biti u bilo kojoj instituciji - rekao je ministar obrazovanja SBK Bojan Domić.

Zaposliti stručnjake

- Zaposliti stručnjake na njihovo mjesto, jer mi ne možemo funkcionirati po standardima i nekakvim normativima koje datiraju 30-35 godina, jer mi živimo danas u drugačijim okolnostima, imamo drugačije mlade, drugačije su potrebe i mladih i starih ljudi. Prosto moramo svoje zakonske i podzakonske akte prilagoditi vremenu u kojem živimo - ističe Anela Hasanagić, profesorica na psihološkoj grupi predmeta Univerziteta u Zenici.

Iz Kantonalnog tužilaštva SBK nisu se oglašavali o slučaju prijetećih poruka maloljetnika u Donjem Vakufu. No, uzimajući u obzir brojne slične slučajeve u našoj zemlji i regiji, krajnje je vrijeme da cjelokupno društvo postane preventivni mehanizam suzbijanja vršnjačkog nasilja i sajber kriminala koji sve češće postaje prijetnja sigurnosti učenika u školama u BiH.