Ilija Cvitanović: U BiH nema ruskih kampova ni ISIL-ovih "spavača"

Želim vjerovati da će se većina u Federaciji stabilizirati u potpunosti do kraja ove godine i da će u novu godinu krenuti s jednim novim zamahom, jer je prošlo puno vremena, a javnost puno očekuje od većine u Federaciji, govori u intervjuu „Jedan“ delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.



On smatra da u Federaciji postoji parlamentarna većina koja je sposobna usvojiti zakone važne za građane Federacije, kako bi se omogućilo da rast minimalne plaće ne ide na teret privrednika. Tu, prije svega, misli na Zakon o minimalnoj plaći, Zakon o dohotku, Zakon o doprinosima.

- Postoji parlamentarna većina. Ona je sastavljena od 51. zastupnika. To je tanka većina, ali nije tanka ako su partneri međusobno povjerljivi, ako međusobno pregovaraju, surađuju. To je sasvim dovoljna većina koja može donijeti svaki zakon, nadam se vrlo skoro donijeti proračun - kaže Cvitanović.

Cvitanović napominje da HDZ 1990 neće biti stranka koja nekoga ucjenjuje i koči procese. Svjesni su, kako kaže, „interesa međunarodne zajednice za stabilnu Federaciju Bosne i Hercegovine i za reformske procese u Bosni i Hercegovini“.

Nema kampova za obuku i Al kaide u BiH

Ilija Cvitanović, koji je u Parlamentarnoj skupštini BiH predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom OSA-e (Obavještajno sigurnosna agencija op.a.) tvrdi da nema podataka o tome da na prostoru entiteta RS postoje ruski kampovi za vojnu obuku, te da u Federaciji BiH nema ISIL-ovih „spavača“.

- Vrlo jasno želim odgovoriti našoj javnosti da je OSA vrlo ozbiljna institucija koja čuva sigurnost i suverenitet Bosne i Hercegovine i ona nema podatke koji bi ukazivali u ovom trenutku da postoje i kampovi i terorističke ćelije koje bi eventualno mogle izazvati neke terorističke napade u Bosni i Hercegovini - ističe u intervjuu „Jedan“ Ilija Cvitanović.

On smatra da političari ne bi trebali davati izjave bez pokrića, te ih poziva da se obrate državnim institucijama i traže od njih odgovore.

Bosna i Hercegovina je sigurna zemlja

U svojstvu predsjednika Komisije za nadzor nad radom OSA-e, Ilija Cvitanović smatra da ima dovoljno informacija prema kojima može tvrditi da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja.

- Po svim imputima Bosna i Hercegovina je, bez obzira na vanjske utjecaje koji se uvijek reflektiraju na BiH, gdje god se kriza pojavi u nekom obliku se ona implicira na Bosnu i Hercegovinu, ali Bosna i Hercegovina u ovom trenutku je sigurna zemlja i naši građani sigurno mogu biti mirni što se tiče sigurnosnog aspekta. Siguran sam da naše službe rade sve, a ja najbolje znam, obzirom na mjesto koje obnašam, obavještajno sigurnosne agencije mogu odgovoriti izazovima koje stoje pred njom - tvrdi Cvitanović u intervjuu „Jedan“.

Cvitanović je nezadovoljan zbog napada na povratnike, naročito Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj. Nedavni napad na povratnika Hrvata u Derventi, kaže da je potpuno neprihvatljiv, te da nije vidio adekvatan odgovor na ono što se događa na terenu.

- To je sve produkt dizanja tenzija u javnosti, pravljenja tog jednog naboja među ljudima, gdje potpuno neodgovorno najodgovorniji ljudi dižu tenzije. Svjedoci smo tomu svaki dan i to se jako implicira na ovo sve što se događa. Ja sam postavio pitanje prije četiri mjeseca ministru Nešiću (ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić op.a.) što su poduzeli kao resorno ministarstvo koje ima nadležnost da koordinira sve druge agencije, ministarstva u Bosni i Hercegovini na tom pitanju zaštite sigurnosti, života i imovine svih povratnika u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne izdvajajući samo entitet Republika Srpska. Još uvijek nisam dobio odgovor na to pitanje što govori o ozbiljnosti i ozbiljnom radu. Naše institucije sigurno imaju kapacitet odgovoriti na takve izazove ako će raditi. Pitanje je što žele raditi i koje institucije žele raditi - govori između ostalog u intervjuu „Jedan“ delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović