U trećem kvartalu prodata 953 nova stana u BiH

I pored brojnih predviđanja da će se, u ovoj godini koja je na izmaku, smanjiti gradnja i da će doći do pada cijene kvadratnog metra stanova,to se nije desilo. Naprotiv, prodaja stanova u novogradnji, ne samo da ne posustaje, nego je u porastu kao i cijena kvadratnog metra. Ni prognoze za narednu godinu nisu optimistične, kada je riječ o padu cijena. Najbolje čemu se možemo nadati, je da ostanu iste, piše BHRT.

Samo u trećem tromjesečju, u periodu juli – septembar, u BiH su prodata 953 nova stana, po prosječnoj cijeni od skoro 2.700 maraka.

Broj prodatih novih stanova u trećem kvartalu 2023.godine u odnosu na treći kvartal 2022.godine veći je za 5,5 posto. Prosječna cijena prodatih novih stanova po m² u trećem kvartalu 2023.godine iznosi 2.690 KM što je u poređenju sa trećim kvartalom 2022.godine rast od 4,0 posto.

Cijena uglavnom stagnira

Cijena kvadrata i novih i polovnih stanova ili stagnira ili ima čak i blagu tendenciju rasta. O nekom pojeftinjenju nema govora.

- Neko je možda zadržao nekih pola godine tu zadnju cijenu, ali da je spustio to sigurno nije. I neki drastičan pad cijena se sigurno ne očekuje - kazala je arhitektica Zvjezdana Hrvaćanin.

- Određene korekcije na dole sigurno će se morati desiti u narednom periodu zato što su se i finansijske mogućnosti svih potencijalnih kupaca poprilično onako istrošile - ističe Boris Marić, menadžer prodaje iz Agencije za nekretnine "Prostor".

Iako brojni parametri ukazuju da bi cijena kvadrata morala pasti to se još ne dešava.

- Hoće li doći do pada cijena. Doći će onda kada se smanji potražnja do tog nivoa da investitori se odlučuju da smanje cijenu.Kada bi došlo do smanjenja potražnje do tog nivoa da im ugrožava investicijski ciklus i uopšte projekat - pojašnjava generalni direktor REMAX-a Dragan Milanović.

Investiranje u nekretnine

U nedostaku boljih prilika investiranje u nekretnine za one koji imaju novac je najbolja opcija.

- Imajući u vidu inflaciju koja postoji u toj situaciji ulaganje u nekretnine je kapitalno ulaganje koje ne gubi na vrijednosti. Dakle nećete izgubiti ništa. I ako jednog dana odlučite da taj stan prodate - kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Iako je za mnoge, naročito u većim gradovima gdje je prosječna cijena kvadrata od 3,5 do 4 hiljade maraka, kupovina novog stana misaona imenica, oni se prodaju. I to nikad bolje. Za neke očito nema krize.