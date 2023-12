FHMZ: Danas oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva lokalno slaba kiša, a tokom noći u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 8 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom i snijegom

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći kiša širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Tokom noći u Bosni vjetar mijenja smjera na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna 10 do 16 stepeni.

U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od 4 do 10, a u Hercegovini do 10 do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Tmurno vrijeme, povećana naoblaka, povremene padavine i jačanje juga kod većine populacije uzrokovaće lošije raspoloženje i reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje i dekoncentracije. Mada će temperature biti više u odnosu na protekle dane, osjet hladnoće bi se mogao pojačati usljed većeg sadržaja vlage u zraku.