Ognjen Tadić ponudio rješenje Sudu BiH: Prihvatite zakon o imunitetu RS retroaktivno i završite proces protiv Dodika

Ognjen Tadić savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika i kandidat za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pozvao je Sud BiH da prihvati zakon o imunitetu RS retroaktivno i da tako završi sudski proces protiv Dodika.

Dnevni red

Zakon o imunitetu bi se danas trebao naći na dnevnom redu sjednice NSRS, a u njemu su od krivične odgovornosti zaštićeni, osim poslanika, i oni koji sprovode odluke Narodne skupštine.

Gostujući na Federalnoj TV, Tadić navodi da ako se taj zakon primijeni retroaktivno u procesu Dodiku, to znači da prestaje, kako je naveo, maltretiranje s kojim sarajevsko pravosuđe ne zna kako da izađe na kraj.

- Mi želimo da pomognemo u tome da se smanji broj svađa između Sarajeva i Banje Luke i da sutra sudija tog suda prosto kaže evo mi smo možda i mislili nešto u skladu s voljom međunarodne zajednice, ali očigledno postoji zakon koji nam onemogućava da nastavimo voditi ovaj postupak i ide svako svojoj kući. To je ponovo doprinos relaksiranju političkih odnosa u BiH, a ne zaoštravanje - smatra Tadić.

Na pitanje zašto se ovaj zakon donosi baš sad, Tadić je odgovorio:

"To je više nego jasno. Kada nekom padne na pamet suluda stvar da nekom strancu kaže idi upravljaj tom zemljom, a pritom nema nikakvu odluku koja stoji iza njega onda morate i vi vanredne mjere da primjenjujete i da se branite od toga.

Da sarajevska politička javnost nije ozbiljno shvatila Šmita (Schmidt), nikad RS ne bi posezao za takvim zakonima. Jer bi postojao konsenzus da je to neko ko je potpuno van pameti, koga treba ignorisati - objasnio je Tadić.

Dotakao se i zahtjeva Dodikove odbrane da se suđenje iz Sarajeva preseli u Banju Luku.

- Način na koji se dosad javnost u Sarajevu, pogotovo međunarodna, odnosila prema tom predmetu, i način na koji su pokušavali da izvrše utjecaj na Sud BiH, govori da neće biti pravičnog suđenja. Službenici Američke ambasade, barem meni nije poznato, da dolaze u bilo koji sud u Banjoj Luci i da utvrđuju pravosudnu politiku.

A čak i sami službenici suda više puta su govorili o tome kako službenici Američke ambasade i OHR-a dolaze u Tužilaštvo i Sud BiH da bi se raspitivali o predmetima. To je nezakonit pritisak na te pravosudne institucije, i same izjave Šhmita i američkog ambasadora Majkla Marfija (Michael Murphy) govore o tome da oni žele osuđujuću presudu - naveo je on.

Dvije opcije

Smatra i to je da je ovo suđenje Bosni i Hercegovini, a ne Dodiku.

- Naravno da je RS i srpski narod tu vrstu napada na institucije RS-a, prije svega, doživio kao napad na sebe. Ali je vrijeme pokazalo da je to u suštini suđenje BiH. Od odluke Suda BiH zavisi da li BiH jeste suverena država ili nije. Ako nije zna se šta su posljedice.

Ako jeste opet se zna šta su posljedice. Ja vas uvjeravam, što se tiče javnosti u RS-u, da je ona spremna na obje opcije, sasvim ravnodušno spremna da prihvati i da šta god se uradi. RS pobjeđuje u ovom procesu. Ali jedino što je razlika je to što BiH neće pobijediti u tom procesu ukoliko bude donesena osuđujuća presuda - poručio je Tadić.