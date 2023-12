Satler: Trenutak je da se minimiziraju veze RS i Rusije

Vidimo da su bliske veze rukovodstva RS i Rusije. I ovo svakako nije trenutak da se intenziviraju odnosi sa Rusijom imajući u vidu sve ono što su pokazali protekle godine, odnosno agresiju koja je u suprotnosti sa svim društvenim normama. Trenutak je da se minimiziraju kontakti i da se bude uz EU, izjavio je Johan Satler (Johann Sattler), šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, gostujući u emisiji Rezime Federalne televizije.



- Mi od naših partnera koji žele da postanu članica očekujemo da su s nama saglasni vezano za sankcije, vanjsku politiku. Sve je veća stopa usklađenosti BiH sa sankcijama i vanjskom politikom i ohrabrujemo lidere da nastave na tom putu - kazao je Sattler.

Evropski put

Satler je, između ostalog, analizirao šta smo to u proteklih godinu dana uradili kada je u pitanju evropski put.

- Prije godinu dana Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata za članstvo u EU što je samo po sebi veliki korak. Trebalo vremena da se i do toga dođe. U međuvremenu imali smo brzo formiranje vlasti, usvojen je budžet, stvari koje su nekako išle naprijed. U ljetnom periodu vidjeli smo pomake u smislu usvajanja važnih zakona na evropskom putu, vladavina prava, izmjene i dopune zakona o VSTV-u, zakon o slobodi pristupa informacijama, bilo je pomaka. I upravo dok razgovaramo u toku je sjednica svih lidera 27 zemalja članica i razgovaramo o potencijalnom otvaranju pregovora. Jučer je bio samit EU i zemalja zapadnog Balkana koji je pokazatelj da smo zaista ozbiljni kada je riječ o regionu. Razgovaralo se o mogućnosti u procesu pristupanja, ali još važnije – razgovaralo se o finansijskoj podršci u okviru novog plana rasta, šest milijardi eura, dvije milijarde KM za BiH, što pokazuje da smo sa naše strane ozbiljni. Vidjet ćemo šta će biti ishod tokom današnje i sutrašnje sjednice Vijeća - kazao je.

On je dodao da će Evropska komisija u martu dostaviti izvještaj o napretku i da se nada da će biti pozitivan ishod.

- Nadam se da će i domaći lideri uvažiti poruku da je tu prilika i da je treba iskoristiti - poručio je Satler.

Ističe da je "jedan od problema zašto dolazi do zastoja u BiH - mentalitet kod političara - ili ste na gubitku ili dobivate sve".

- Niko ne smatra da je kompromis dobit za sve. Sama EU je pravi pokazatelj da se sve u suštini svodi na kompromis. Mi smo jedna mašinerija kompromisa sa 27 zemalja gdje jednoglasno brojne odluke donosimo. Voljeli bismo da to vidimo i u BiH, da političari naprave odmak od ovakvog jednog mentaliteta gubitnika ili pobjednika. Naravno tu je i sama struktura, uređenje, vrlo je jednostavno da ko želi blokira. Krene se pa stane. Imate pomaka na nivou BiH i onda nekako sve dođe do zastoja zbog određenih političkih pitanja - navodi on.

Promjena kursa u BiH

Naglašava da vidi promjenu kursa na nivou države kada je riječ o reformskim procesima.

- Itekako vidim razliku. Ovdje sam neke četiri godine i itekako vidim razliku sa novim sazivom nakon oktobarskih izbora. Prije svega jako brzo su formirane vlasti, usaglašen budžet, vidim jedno posvećenije Vijeće minsitara BiH, predsjedavajuću koja sa svoje strane zajedno sa kolegama iz Vijeća ministara zaista radi, uz puno napora koje ulažu. Tu su i pitanja koja su itekako zahtjevna od usaglašavanja sukoba interesa, suzbijanje pranja novca, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Volio bih da vidim tog jednog duha kompromisa gdje se dogovara dok se dogovor i kompromis ne postignu. Da se generalno ubrza dinamika, ako uđete u procese pregovora, morate imati strukture koje su spremne da postižu dogovor - objašnjava Satler.

Na pitanje ima li razlike između ove i prethodne vlasti ako su problemi i kočničari ostali isti, odgovorio je:

- To je dio ukupne problematike o kojoj sam govorio. Samo uređenje koje omogućava relativno blokiranje procesa, oni su u prilici koriste tu mogućnost, ali to nije u interesu ni građana ni ove zemlje. Ima jedna stvar oko koje su svi saglasni, a to je evropski put. 75 posto je ukupna podrška u cijeloj zemlji za članstvo u EU, naravno značajnije u FBiH. Apelujem političare da slušaju građane - rekao je Satler.

Integritet izbornog procesa

Dalje ističe kako je 'jedna lijepa stvar kod demokratije da mirnim sredstvima možete ostvariti promjenu'.

- Ako ste nezadovoljni radom vladajućih onda ih na izborima mijenjate. Ali zato morate imati adekvatan izborni sistem, i zato mi insistiramo na elementima integriteta izbornog procesa u okviru izbornog zakona i to je naš ključni prioritet broj jedan. Građani gube povjerenje u izborni sistem, sve manje ih odlazi na birališta. Odziv građana na izborima bi mogao biti mnogo bolji. Na biralištima uvijek imate jedan haos, dosta zloupotreba, doslovno imate problema sa utvrđivanjem identiteta birača, spiskovima, puno korupcije kod ličnih dokumenata. Iz tog razloga EU je finansirala program elektronske identifikacije birača na osnovu otiska prsta koji je uručen Centralnoj izbornoj komisiji. Nadam se za naredni izborni ciklus, ako bude političke volje, takve stvari treba iskoristiti. To je konkretan način kako povratiti povjerenje birača u sistem - naveo je Satler.

Upitan šta se promijenilo u životima građana godinu nakon izbora, odnosno uočava li promjene na socio-ekonomskom planu, naglasio je da je iza nas jedan jako težak period prije svega, kako kaže, zbog pandemije, potom agresija Rusije na Ukrajinu, skok cijena energenata.

- I zato je EU sa svoje strane djelovala i osigurala podršku. Aktivnosti su u toku za isplatu pomoći ekonomski ugroženim domaćinstvima koja imaju problem sa plaćanjem računa za energente i mi pokušavamo dokazati da nismo samo tu da deklarativno pružimo podršku već vrlo konkretno. Što se tiče vlasti bilo je svakako pomaka, navest ću primjer FBiH gdje smo imali određene iskorake, konačno je usvojen set energetskih zakona u federalnom parlamentu. Nadamo se da će i set fiskalnih zakona također brzo biti usvojen jer bi to išlo u prilog onome kako odgovoriti na konkretne potrebe građana. Stalno se sastajem sa sindikatima, udruženjima poslodavaca, ljudima iz realnog sektora u BiH i moramo imati pravi odgovor na potrebe. Zadovoljstvo mi je također da je prošle sedmice Vlada FBiH donijela više odluka koje su okrenute budućnosti, ne samo vezano za cijenu električne energije već i za poslodavce - kaže Satler.

Rad Parlamenta FBiH

Osvrnuo se i na rezultate Parlamenta FBiH kada je riječ o reformskim zakonima.

- Ja sam neko ko je po prirodi ambiciozan i uvijek tražim više. Naravno da bih i ja očekivao još i više u smislu ostvarenih rezultata. Mogu samo apelovati na one koji su na vlasti da tu poziciju i iskoriste. Ovo se jednako tako odnosi i na one koji su u opoziciji. U Federalnom parlamentu vidimo i svi smo svjedoci – jako puno blokada. Imate jako puno radnih tijela, vidimo svi, nažalost, svojevrsnu tendenciju da se uspori proces donošenja odluka, da se onemogući proces imenovanja ili zakonodavna procedura, iz nekih formalnih razloga. I naravno uvijek su dvije strane, razumijem i opoziciju da će iskoristiti sve poslovnike koji su im na raspolaganju, ali glavna uloga opozicije je da predloži neku alternativu, bolje rješenje u odnosu na vladajuće, da pokažu biračima da imaju bolji recept za uspjeh. To bih ja očekivao od jedne odgovorne opozicije i nadam se da ćemo to i vidjeti naredne godine - rekao je Satler.

Šta ako ne ispunimo uslove?

Pojasnio je i šta ako do marta ne ispunimo uslove.

- Ne bih da skačemo pred rudu. Ja sam neko ko misli da je čaša do pola puna i neko ko će nastaviti raditi sa predstavnicima vlasti na usvajanju zakona i strategija. Ima još vremena, pa čak i tokom ove sedmice imali smo usaglašavanje vezano za pregovore oko sporazuma sa Frontexom na koji se jako dugo čekalo. To su stvari koje će pomoći BiH, koje će omogućiti bolji rad Granične policije BiH. Isti ovakav napredak treba vidjeti i u drugim oblastima. Da se finalizira zakon o sudovima, zakon o sukobu interesa jako je dugo u pripremi, zakon o elektronskom potpisu je također dugo na čekanju.

Ruski utjecaj u BiH

O ruskom utjecaju i koliko on može biti destabilizirajući faktor u BiH, kaže:

- 24. februara prošle godine, ono čemu smo svi svjedočili nije bio samo napad na nezavisnu, suverenu zemlju, sa 40 miliona stanovnika. To je napad na naš način življenja, suživota i mirnog rješavanja problema. Svakako to jeste prijetnja. Ovakvo ponašanje Rusije je prijetnja svakoj zemlji pogotovo zemljama susjedstva i svi moramo biti na oprezu, uključujući i ovdje u BiH. Mi smo sa svoje strane odmah povećali prisustvo snaga EUFOR-a, pružili smo podršku OSBiH. EU u posljednje dvije godine je izdvojila 20 miliona eura za modernizaciju OSBiH. Itekako ima razloga za oprez, vidimo jako puno lažnih vijesti, dezinformacija koje kruže i dolaze iz same Rusije - pojasnio je.

Upitan postoje li mehanizmi da EU sankcioniše bh. političare koji usporavaju dinamiku kretanja zemlje ka EU, naglašava da je to je pogrešan pristup evropskom putu.

- Pristupanje mora biti kolektivna želja svih u ovoj zemlji. Nije to kažnjavanje ili nagrađivanje bilo koga. Kroz evropski put vam dolaze prava i obaveze. Obaveze su jasno definisane kroz 14 ključnih prioriteta. Druga stvar je kada imate prijetnje ustavno-pravnom poretku ove zemlje i vidjeli smo određene poteze Republike Srpske, svjedoci smo određenih zakona koji su usvajani i koji su u potpunosti u suprotnosti s duhom Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavno-pravnim poretkom. Imamo alate da odgovorimo, jedan od primjera je suspenzija značajnih fondova za infrastrukturne projekte - zaključio je Sattler.