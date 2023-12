Čović: Na nama je da se dokažemo

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH i Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije u Vladi RH sastali su se danas u Mostaru.

U izjavi za medije nakon sastanka Čović je istaknuo to da je BiH ovih dana u interesu evropske javnosti zbog njenog puta ka EU.

Dio jednog plana

- Stoga, uz još jednu zahvalu gospodinu Plenkoviću sa svim kolegama u Vladi za sve ono što čine za BiH kako bi mi otvorili svoj pregovarački proces, iako to nije jučer nije završilo, možda, onako slavodobitno kako smo očekivali, ali to je dio jednog plana da pokušamo svoje obaveze do kraja trećeg mjeseca završiti iz paketa od 14 uvjeta - kazao je Čović.

Naglasio je da je Evropska unija, kako je naveo, donijela najbolju odluku kakvu je mogla donijeti uvažavajući 27 članica i njihove različite interese.

- Na nama je da se dokažemo, na nama je, kao što smo jučer na Vijeću ministara BiH usvojili zakon o sprečavanju pranja novca, jednako tako da završimo sve zakone, od izbornog zakona, zakona o Sudu, o sukobu interesa itd. Sve je to do nas, hajmo to završiti do kraja godine, usvojiti budžet, jer to je preduvjet svih preduvjeta, kao što ćemo usvojiti i u oba entiteta, kantonima. A onda kroz prvi i drugi mjesec sve završiti, tako da je u našim rukama sve. Ne trebamo očekivati uspjeh ili neuspjeh kroz nečiju odluku - rekao je Čović. Poručio je da će do kraja učiniti sve da ova godina bude uspješno završena.

- Znači, do nas je, a hrvatska strana, da budem vrlo otvoren, i politička i zakonodavna i izvršna vlast će imati ključnu ulogu. Bojim se bez te poveznice teško će se napraviti iskorak kada su u pitanju drugi partneri koji čine vlast. Opozicija je dosta jaka, ona će nastojiti dokazati da smo nesposobni da uradimo bilo što, kao Vijeće ministara, Vlada FBiH. Na nama je da napravimo nešto drugo i ja sam uvjeren da ćemo to završiti - kazao je Čović.

Sastanak s partnerima na državnom nivou

Na pitanje o tome kada će biti održan sastanak s partnerima iz vlasti na nivou državne koalicije, budući da su u prethodnim danima bili odvojeni sastanci sa strankama trojke te SNSD-om, Čović je odgovorio da je "to ta poveznice koju rade Hrvati".

- Morali smo odvojeno sjesti s trojkom da neke stvari dogovorimo, a onda sa SNSD-om. Tako se došlo do Frontexa, do zakona, tako ćemo doći do budžeta, da se razumijemo, a ja ću nastojati da do Božića održimo zajednički sastanak - kazao je Čović.

Erlić je naveo da je njegova posjeta došla u dobrom trenutku.

- Upravo je jučer predsjednik Plenković u ime Vlade Republike Hrvatske, koja daje kontinuiranu podršku BiH na njenom putu u Evropsku uniju, upravo iz Brisela snažno zagovarao evropski put BiH i otvaranje pregovora koji će zasigurno uslijediti nakon svih zadovoljavanja uvjeta u čemu će Hrvatska i hrvatska Vlada dati maksimalni obol na tom putu. S tim na umu danas u Mostaru, a poslije u Ljubuškom razgovaramo o tome da ćemo kroz projekte evropskih fondova, sredstvima Evropske unije dati dalju podršku jačanju kapaciteta institucija lokalne, regionalne i nacionalne razine koji se, upravo, pripremaju - rekao je on.

Evropski fondovi

Naglasio je da je to izuzetno važno, kao što je bilo važno i Hrvatskoj, prije 10 godina prilikom ulaska u EU.

- Znate koliko su evropski fondovi dobrog donijeli Republici Hrvatskoj, tako i moj resor koji je zadužen za koordinaciju evropskih fondova može dati punu podršku institucijama s ovoga područja i to je naš cilj da u vremenu koje je pred nama intenziviramo tu saradnju. Isplanirali smo jedan događaj koji bi se trebao realizirati u februaru ili martu, jednog foruma kojim ćemo omogućiti transfer znanja, prenos znanja institucijama BiH, kako bismo, naravno, pojačali zajedničku saradnju, ali i osnažili kapaciteta. Kroz Interreg program prekogranične saradnje, hrvatska strana se izborila da u ovom periodu povećamo za duplo alokaciju sredstava. Brojni projekti su realizirani, a sada će ih do 2030. godine biti duplo više. Do sada smo imali 60 miliona eura na raspolaganju za taj program, a sada ćemo imati 120 miliona eura - rekao je on.