Vozači, oprez: Učestali odroni na brojnim dionicama, jak vjetar na magistralnim putevima

Kolovoz je suh i mjestimično vlažan, a zbog niske temperature iz BIHAMK-a su upozorili na moguće nailaske na poledicu na svim vlažnim lokalitetima.



Snijega na kolovozu mjestimično ima na putevima: Priluka-Glamoč-Mliništa, Kolo-Tomislavgrad-Šuica i Turbe-Banja Luka, kao i na prevojima Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

- Skrećemo pažnju i na učestale odrone na brojnim dionicama, kao i na povremeno jak vjetar na magistralnim putevima Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar i Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac, te na širem području: Livna, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova, Posušja, Mostara, Čapljine i Neuma - naveli su.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



Na magistralnom putu Livno-Šuica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

- Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna - istaknuli su iz BIHAMK-a.