Salkan Delić ostvario dječački san: Kur'an na Brajevom pismu za slijepe u BiH

U Domu kulture u Srebreniku večeras će u 18:30 po prvi put u Bosni i Hercegovini biti promovisan kompletan Kur'an na Brajevom pismu.

Salkan Delić, profesor Islamske vjeronauke, od rođenja slijep, najzaslužniji je za ovaj projekat. U razgovoru za Preporod.info kaže da je ideja da se Kur'an štampa na Brajevom pismu postojala još od onoga dana kada je prvi put kročio u mekteb.

Veliki projekt

- Čuo sam kako djeca uče Kur'an i odmah sam pomislio i pitao se da li ću ja ikad imati tu mogućnost da učim Kur'an kao i oni. Od tog dana sam počeo razmišljati, maštati o Kur'anu na Brajevom pismu.

Tokom svog školovanja, i kroz osnovnu školu i mekteb, uspio sam naučiti dosta toga napamet, odštampati čak na Brajevom pismu Jasin i još neke sure. Uglavnom, tada se nije nazirao početak ovog projekta, štampanja kompletnog Kur'ana na Brajevom pismu - prisjeća se Delić.

Iako je i kroz školovanje u Behram-begovoj medresi u Tuzli bilo određenih naznaka za štampanje Kur'ana na Brajevom pismu do toga, ipak nije došlo.

- Po završetku medrese dobio sam Kur'an na Brajevom pismu iz Egipta. Pokušali smo da se snađemo, da vidimo da li je moguće da učimo taj Kur'an, ali bezuspješno, nismo uspjeli zbog određenih stvari koje su oni prilagodili slijepim osobama u arapskim zemljama. Bio sam se silno obradovao na početku, ali kasnije sam se rastužio zbog te činjenice, jer to nije bilo to - govori Delić.

Spremajući ispite na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici sa svojim prijateljem ponovo dolazi na ideju za štampanje Kur'ana po tedžvidu, a koji bi bio prilagođen za slijepe osobe, prije svega u Bosni i Hercegovini i Balkanu. U februaru 2022. godine počeo je veliki projekat u koji je uloženo mnogo truda.

- Samim tim da smo godinu i po dana radili, govori o velikom zalaganju u ovom projektu. Trebalo je uložiti mnogo truda kako sa moje strane koji sam pisao na Brajevoj mašini, ali i ljudi koji su mi diktirali odnosno koji su tu bili u ovom projektu, koji su mi pomagali.

Rad na projektu

Bilo je dosta situacija u kojima se dešavalo da mašina preskače, da se pokvari i ne može se popraviti, nekada smo morali ponavljati neke stranice. Sve to je zahtjevalo visok nivo koncentracije i maksimalnu opreznost, jer riječ je o Božijem govoru - kaže Delić.

U projekat štampanja Kur'ana na Brajevom pismu pored Delića uključeni su imami sa područja medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Srebrenik. Pored Delićevog kolege Šemse Zakomca u projektu su učestvovali Nihad-ef. Ibrišević, Safet-ef. Esmić, hfz. Eldar-ef. Ćatibušić, Alija-ef. Mehmedović, Semir-ef. Bećirović i mr. Mirsad-ef. Djedović.

- To su ljudi koji su od prvog dana tog projekta pa evo i do prve promocije koju, ako Bog da organizujemo večeras u Domu kulture u Srebreniku. Oni su rado prihvatili rad na projektu, dali su svoj maksimum i zaista su posebni insani. Jer često nismo svjesni šta smo napravili, jer nekome kome je Allah uskratio vid omogućiti da se druži sa Allahovom knjigom, da uči Kur'an je velika stvar - napominje Delić.

Kur'an na Brajevom pismu, ističe Delić, još uvijek nije došao do slijepih ljudi u Bosni i Hercegovini. Naime, potrebno je da se preštampa u više primjeraka i to se treba raditi u nastavku ovog vrijednog projekta. Trenutno je taj jedini primjerak kod njega.

- Mnogi ljudi ne mogu da vjeruju i to im je i više nego zanimljivo kako to sve funkcioniše, kako ta mašina proizvodi te tačkice na Brajevom pismu. Imamo i ljude koji još nisu svjesni vrijednosti ovog projekta. Ipak, bitno je da me je Allah počastio da nakon toliko maštanja i razmišljanja danas posjedujem kompletan Kur'an na Brajevom pismu baš onakav kakav sam želio da bude - kaže Delić.

Govoreći o poteškoćama sa kojima se susreću slijepi ljudi, a koje su vezane za obavljanje vjerskih dužnosti, Delić ističe da je to, ipak sve do ljudi i njihove volje.

Nema opravdanja

- Ono što nam je Allah naredio ne može, ne treba i ne bi smjelo da nam bude teško, pa makar bili slijepi i nema opravdanja za te stvari. Pogotovo ako se ljudi više zanimaju za vjeru, ako žele da uče, ako imaju uz sebe ljude koji će ih poučiti vjeri i koji će im olakšati. Ja sam mnogo zahvalan Allahu što mi je podario mog učitelja, mog efendiju Nihada Ibriševića s kojim sam prešao sve te faze – priča Delić.

Ako slijepa osoba može da hoda, ako razumije, čuje, priča, nastavlja Delić, onda nema opravdanja da ta osoba ne obavi namaz, da ne uči Kur'an, da ne nauči nešto novo o vjeri.

- Čak, uz adekvatne uslove, uz vodiče, slijepa osoba bez ikakvih problema može da obavi umru, hadž i dosta nekih drugih stvari. Bitno je da je čovjek umno zdrav, ako je čovjek samo slijep i nema nekih drugih nedostataka onda nema opravdanje. Jer mi se trudimo koliko možemo i svi treba da ispunjavamo ono što nam je Allah, dž.š., naredio - kaže na kraju Delić.