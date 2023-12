Načelnik Sokoca veliča osuđenog ratnog zločinca: Za mene je Radovan Karadžić i danas predsjednik RS

Milovan Bjelica, načelnik Sokoca i jedan od čelnika SDS-a, rekao je da je osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić za njega i danas predsjednik RS.

- Radovan Karadžić je prvi predsjednik Republike Srpske. Ne treba tu dodavati nu umetati ono "bio", on je to i sada i bit će dok postoji RS. Za mene lično on je i sad Predsjednik, jer kada god čujem tu riječ prvo pomislim na njega. Ostali obnašaju tu funkciju, funkciju koju je on stvorio - napisao je Bjelica u tekstu koji je objavljen na zvaničnoj stranici Općine Sokolac.

Bjelica je u tekstu naveo "kako je bjelosvjetska politička mafija utamničila Karadžića".

- U Sokocu je organizovan prvi miting podrške dr. Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću zbog raspisivanja potjernice povodom optužnice za ratne zločine, 12. februara 1996. godine.

Tom prilikom obratio se i akademik Ljubomir Zuković riječima: "Ko valjan posao prvi započne, taj je i najbolji! Zato i hoću vama Sokočanima i svim Romanijcima najpre da čestitam to što ste prvi, prema tome, dosad i jedini, na ovaj način digli glas protiv belosvetske političke mafije, a od svih mafija ta je najopasnija i najprljavija".



I zaista je dobro rekao akademik Zuković ta bjelosvjetska mafija je Radovana osudila i utamničila u Engleskoj gdje nema pravo na posjete, da čita, piše, nema pravo na jastuk, stolicu, a sa porodicom mora da priča na engleskom jeziku - napisao je Bjelica.

Podsjetimo, veličanje ratnih zločinaca u BiH je krivično djelo već dvije godine.

Što se Karadžića tiče, njemu je Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove izreklo doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici.

Milovan Bjelica je na američkoj crnoj listi, a prije 20 godina OHR ga je smijenio sa funkcije predsjednika Skupštine tadašnjeg Grada Sarajevo.