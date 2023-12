Protestna šetnja: Na ulicama Mostara prosvjetari i državni službenici i namještenici, policija odustala

Više stotina budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prosvjetari i državni službenici i namještenici, danas su održali dvosatni štrajk upozorenja i protestnu šetnju u Mostaru. Na to su se odlučili, nakon što se Kantonalna vlada, kako su naveli, oglušila na njihove zahtjeve za povećanjem od 15 posto na osnovicu za plaću za 2024. godinu. Zanimljivo, od protesta su odustali u Sindikatu policije HNK.



Josip Milić, predstavnik Sindikata srednjih škola HNK kazao je da su na posljednjem sastanku s Vladom HNK protekle sedmice očekivali poboljšanje, ali to se nije dogodilo.Kazao je da ih Vlada HNK obmanjuje i tvrdi da novca nema, dok su pokazatelji drugačiji.

- Svako živ zna da novca ima i da je proračun 370 miliona KM, a oni nas uvjeravaju da je novca manje nego prošle godine i da će dogodine biti još manje. To je ironija i sarkazam. Mi tražimo samo mrvice i nemamo drugog načina već da nastavimo našu borbu, samo što će od sada to biti radikalnije, jer ćemo imati češće proteste - rekao je on.

Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja u HNK, navela je kako je na jednom transparentu ispisano: „Tražimo habriju Vladu“.

- Tražimo, dakle, od njih da budu hrabri i ako u ovom trenutku nema za nas novca da ga preusmjere, jer, mi znamo da ga negdje ima. Tražili smo da most kojim bi mogli premostiti naše zahtjeve bude odluka Federalne vlade o isplati jednokratne novčane pomoći, odnosno da već od januarske plaće ide dodatak na plaću od iznosa koji će biti jednak za sve. To bi nas zadovoljilo, a ostalo bismo rješavali u hodu - rekla je ona.