Više cijene struje za privredu dovest će do lančane reakcije: S Novom godinom stižu nova poskupljenja

- Konkretno kažu samo da će poskupljenje električne energije od 20 posto za preduzeća biti jedini učinak i to je ta matematika jednog broja. To znači statičko promatranje, za razliku od dinamičkog, kada treba uzeti u obzir i reakcije drugih aktera. U ovom slučaju firme će reagirati – ili će povećati efikasnost pa tako teret skinuti s vrata, ili će povećati cijene, što znači da će to imati daljnji multiplicirajući efekt na ekonomiju - govori nam prof. Domljan.

To što će privreda, početkom 2024. godine, plaćati višu cijenu struje, sve je izvjesnije da će se odraziti na novčanike građana u Federaciji BiH. Iako su domaćinstva, barem za sada, pošteđena poskupljenja električne energije, ipak, viša cijena za privredna preduzeća će, vjerovatno, dovesti do lančane reakcije i korekcije cijena naviše na tržištu roba široke potrošnje. Postavlja se pitanje i kakav će u tom slučaju imati efekt akcija „Zaključane cijene“.

Teško je, dodaje, govoriti o držanju cijena pod kontrolom, kao što je prinudno ili dobrovoljno ograničavanje cijena u situaciji kada ne raste ponuda.

- Prema tome, ostaje jedino, ali i najbolje rješenje da se povećava ponuda, da se potiče proizvodnja i da se tako dođe do ravnoteže između robnih i kupovnih fondova. Ključna riječ za to je produktivnost. Nema politike produktivnosti, nema razvoja lanaca vrijednosti i shodno tome teško je očekivati da ovakve mjere mogu dati rezultate - potcrtava prof. Domljan.

Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača „Futura“, nema dilemu o tome da će više cijene struje za privredu dovesti do lančane reakcije. Jer, kako pojašnjava, do sada je svako povećanje cijena energenata, bilo da je riječ o gorivu ili električnoj energiji, dovodilo do vala poskupljenja roba i usluga, bilo to opravdano ili ne.

Potrošačka košara

- Bojim se da će potrošačka košara skočiti još više. Jer nije isto kada nešto poskupi 10 ili 20 posto na 1.000 KM i na 3.000 KM, koliki je sada iznos košare. Svjedočimo početku akcije „Zaključane cijene“ , čije smo donošenje pozdravili, međutim, stalno smo naglašavali to da ona neće imati smisla ako se svi drugi akteri, odnosno resori ne uključe. Jer, ako se dogodilo to da jedno ministarstvo teži ka smanjenju cijene određenih proizvoda, a drugo ministarstvo podrži poskupljenje električne energije, onda je to problematično - govori Bago.