Trojka o najavi visokog predstavnika: Izborni proces se mora učiniti poštenijim

SDP BiH, Narod i Pravda i Naša stranka snažno podržavaju usvajanje izmjena Izbornog zakona BiH kojim bi se osigurali transparentan i pošten izborni proces, navodi se u zajedničkom saopćenju ove tri stranke.

Nakon današnje najave visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) kako namjerava djelovati sa ciljem osiguranja transparentnijeg i poštenijeg izbornog procesa u BiH, iz Trojke podsjećaju kako već godinama insistiraju na sličnim rješenjima.

Slabosti izbornog procesa

- Transparentan i pošten izborni sistem u kojem je krađa glasova minimizirana ili u potpunosti onemogućena vitalni je interes svih građana Bosne i Hercegovine. U ranijim izbornim procesima mogli smo jasno detektirati koje su slabosti izbornog procesa u BiH i u kojim fazama je prekrajanje izborne volje građana BiH moguće. Uvođenje novih tehnologija ne samo da bi povećalo transparentnost već bi imalo i pozitivan efekat na same građane i njihovo povjerenje u izborni proces i važnost svakog glasa - navodi se u saopćenju.

Iz Trojke podsjećaju da se već godinama vode pregovori kako bi domaći politički akteri zajednički došli do rješenja.

- Nažalost, u više navrata ovakvi pokušaji su propali iako su uvijek imali našu bezuslovnu podršku. Pozivamo domaće političke aktere, a posebno zastupnike Trojke, da ponovo iniciraju usvajanje rješenja koja bi osigurala transparentan i pošten izborni proces. Nadamo se da će i sve druge stranke, bez obzira iz kojeg političkog spektra dolazile, podržati rješenja koja istinski unapređuju izborni proces kao ključni segment demokratije. Rješenja koja sada imamo su zastarjela, neefikasna i prevaziđena te ih je nužno mijenjati. Ovdje ne postoji bilo kakva podjela izuzev na one koji jesu za poštene izbore i one političke snage koje nisu za to - dodaju iz SDP-a BiH, Naroda i Pravde ni Naše stranke.

Značajan podsticaj

Najavu da će visoki predstavnik Šmit djelovati ako ne dođe do brzog dogovora u Trojci vide kao posljednje upozorenje političkim snagama da sami iznađu adekvatna rješenja.

- Tehničke izmjene izbornog zakona u smislu jačanja integriteta i izbornog procesa tema su kojoj se visoki predstavnik vraća iznova i iznova. Bilo bi izuzetno važno da Parlament BiH usvoji paket koji će implementirati nove tehnologije i osigurati pošten izborni proces. U tom smislu svaka podrška i insistiranje međunarodne zajednice mogu biti značajan podsticaj da se u konačnici građanima isporuče rješenja koja se već godinama najavljuju. Istovremeno, jasno ukazujemo da mora doći kraj nerazumnim blokadama i ucjenama od strane nekih političkih stranaka koje su i ranije blokirala usvajanje ovih zakona - stoji na kraju saopćenja Trojke.