Šta je cilj najavljenog zakona u RS: Pokušaj da se mediji bace pod kontrolu vladajućih partija

Premijer manjeg bh. entiteta RS Radovan Višković najavio je da će do kraja ove godine biti izrađen novi zakon o medijima u RS. Više detalja nije iznosio, osim da je neophodno zakonski regulirati rad blogera.



Kome služe

Predsjednik Udruženja “BH novinari” Marko Divković za „Avaz“ je rekao da to nije ništa novo te da je zastrašujuće.

- To je dio iste one priče koja zapravo govori o donošenju izmjena Krivičnog zakona kojima je kriminalizirana kleveta, kao i onom zakonu koji će nevladine organizacije koje dobijaju novac iz inostranstva biti proglašene agentima stranog interesa. Najava ovog novog zakona vlastima koristi zapravo za plašenje medija i javnosti. Šta će stvarno biti kada ugledamo nacrt tog zakona, to ne znamo, ali način na koji vlast priprema javnost i one koje to zanima je zastrašujući i sam po sebi je problematičan. Plašimo se da će to biti neka vrsta registra koji će u startu odvojiti one koje vlast jednostavno ne želi ni blizu sebe i, s druge strane, one koje vlast ne samo da potpomaže nego služe njoj - poručio je Divković.