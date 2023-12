Nožica: Uvažavam Nešićevo izvinjenje, spremna sam da branim Vidović

Advokatica Senka Nožica ovih dana se našla u žiži javnosti zbog lažne vijesti o njenom hapšenju koju je medijima plasirao ministar sigurnosti Nenad Nešić. Ostaje li pri namjeri da tuži Nešića, kako se ova greška uopšte dogodila i kako komentira posljednja događanja u pravosuđu, u emisiji Rezime na FTV pitali su Senku Nožica.

- Iako je ministar Nešić rekao da bi volio da se sve to ljudski završi, ja ću reći da je i ljudski griješiti i ljudski je oprostiti. Ja stvarno nemam namjeru, za mene je ovo velika satisfakcija što je ministar uputio tu javnu ispriku i gotovo onako sujetno da kažem da se ne sjećam da se ikad iko od političara ispričao. Tim više cijenim ovaj njegov čin - kazala je Nožica.

"Morate znati granice"

Navodi da "i dalje stoji na tome da ministar sigurnosti ne može davati izjave za javnost kada su u pitanju postupci koje vode sudovi i tužilaštva".

- Da je to velika greška i da je on jednostavno, po meni, na nezakonit način, zloupotrebom položaja, ušao u resor pravosuđa koji je u državi posve odvojen od izvršne vlasti. To je ono što će on vjerovatno i naučiti, jer ako ste ministar u jednoj vladi, morali biste znati koje su vaše granice do kojih možete ići i taj njegov ispad i ulazak u informisanje javnosti o onom što se dešava u tužilaštvima i sudovima je na stanovit način dovelo do nove konfuzije koja je ovim hapšenjima već bila stvorena - smatra Nožica.

Naglašava da ne zna zašto je ministar spomenuo nju u kontekstu hapšenja.

- Spomenuo je tri osobe. Pretpostavljam da su to bila njegova čista nagađanja ili nekog ko mu daje informacije. Ja jesam u prošlosti branila i Osmana Mehmedagića i predsjednika suda. On je mogao zaključiti da sam ja možda unutra, da nisam izašla, i da sam tako i ja privedena. Taj zaključak ni novinar ne smije donijeti. Ja cijelo vrijeme sjedim kod kuće, ko me god nazvao, davala sam informacije da nisam branilac. Prema tome on to ne smije da nagađa - kazala je ona.

Nožica je navela da su to bila nagađanja novinara, ali ministar ne smije da nagađa.

"Zatvoriti sve rupe"

- Što se tiče tajnosti istrage, daj Bože da informacije, koje ne bi trebale, ne dospiju do javnosti. Vrlo teško to postiže Milanko Kajganić, i vrlo teško se u posljednje vrijeme provode istrage koje su toliko zatvorene da javnost o njima ništa ne zna, obično nešto procuri, od koga, kako, Kajganić će se morati time baviti. Ako je stavio Ranku Debevecu i Osmanu Mehmedagiću neko prisluškivanje, onda bi on morao jako da se pozabavi kako iz njegove institucije izlaze neke informacije i dolaze u javnost, a da to ne provjerava. Treba voditi računa da se zatvore sve rupe kada se vodi jedna ovakva istraga. Želim mu svu sreću da uspije - poručila je Nožica.

Ona dalje navodi da je nije iznenadilo što Advokatska komora nije reagirala na njen slučaj.

- Mi imamo nekakav problem u regionalnoj advokatskoj komori koja je na prvom mjestu bila za neko postupanje. Jedan od advokata je tužio komoru oko izbora predsjednika komore i sad je došla neka privremena mjera i ona je gotovo blokirala rad komore. Ja se moram ograditi – meni ne treba zaštita advokatske komore. Nisam je ni očekivala ni tražila - objašnjava ona.

Što se tiče Vasvije Vidović, ističe da vjeruje da neće biti ni za šta optužena, a ako to bude slučaj i ako bude voljna, Nožica kaže da će je vrlo rado braniti.

- To je moja draga kolegica, izuzetan advokat, jedan od najuspješnijih advokata u BiH, radila je poslove časno i pošteno - navela je ona.

Privođenje Vidović

Na pitanje je li je iznenadilo privođenje Vidović i ono za šta je osumnjičena, odgovara:

- Mene više ništa ne iznenađuje. Nisam znala šta joj stavljaju na teret, meni ta priča u javnosti djeluje gotovo nestvarno i jedva čekam da dođe da mi ispriča šta se stvarno dogodilo.

Malo zvanično znamo i šta na teret stavljaju predsjedniku Suda BiH i bivšem direktoru OSA-e, a Nožica o tome kaže:

- Kaže se nezakonito prisluškivanje. Meni je veliko pitanje ko to ocjenjuje da li je zakonito ili nezakonito. Vi morate dokazati na sudu zašto je to nezakonito. Sve to skupa liči na neku blagu osvetu kada je Mehmedagić u pitanju, jer je oslobođen bio kada sam ga ja branila, i tada je to bilo dosta motivisano politički, pa i ovo. Ići po kafanama i hapsiti tako ugledne ljude, pa mi tako rušimo državu. Da su oni dobili poziv da dođu u Tužilaštvo, uvjerena sam da bi obojica došli.

Naglašava da se načinom hapšenja štiti i država.

- Ne možete hapsiti dilera droge na identičan način kao člana parlamenta ili predsjednika suda. Svi su željni senzacije - kaže Nožica.

Povjerenje naroda u pravosuđe je na najnižoj razini od formiranja države, ističe Nožica. Problemi počinju u Tužilaštvu, a završe u Sudu, dodaje ona.

- Tužilaštvo je sada najslabija karika. S tim što postoje izuzetni problemi i na sudu. Kad mi advokati ovako kažemo to je pošten, dobar sudija, imamo potrebu da to naglasimo, za nekoliko sudija to kažemo, to već nije dobro. Kad se vodi istraga, mi čekamo koji će sudija dobiti, da bismo mogli stranki reći dobar je sudija, moći ćemo se korektno braniti.

Borba protiv korupcije

Kada je riječ o radu pravosuđa i borbi protiv korupcije, ocijenila je da tu nema nikakvih pomaka.

- Kajganić je prekratko tu da bismo mogli sada očekivati nekakve njegove velike rezultate. Ne vidim ja nikakav pomak. Nikakve velike optužnice. Katastrofa je za pravosuđe i bh. društvo da se sad za ratne zločine podižu optužnice, sad je najveća vijest kad je podignuta optužnica za ratni zločin toliko godina poslije rata – sve postaje besmisleno. Ista situacija je u SIPA-i. Postoje tri SIPA-e – bošnjačka, hrvatska, i srpska. Nemate ozbiljnu istragu za nekakve velike malverzacije, s druge strane sa svih strana imamo saznanja o koruptivnim radnjama koje su BiH dovele do ekonomskog siromaštva - tvrdi Nožica.

Upitana je li reforma pravosuđa doživjela debakl, odgovara:

- Date su pare u zgrade, kompjutere. Došli su stranci, ali oni su se totalno separisali od domaćih. Nisu oni vršili edukaciju naših sudija. Užasne greške su pravili jer su primjenjivali svoje pravo. Miješanje međunarodne zajednice u bh. pravosuđe počinje donošenjem zakona. Zakon o krivičnom postupku po kojem se podiže optužnica pa je sud potvrđuje, u kojem istragu provode agencije i tužilac, a ne istražni sudija – je početak kraja pravosuđa. Ovo je za neku stručnu priču. Cijeli pravosudni sistem je napravljen na pijesku - kategorična je Nožica.

Proces protiv Dodika

Težnja političara da utječu na pravosuđe uvijek je bila prisutna, ocijenila je ona.

- Ti novi političari, kad je SDA izgubila vlast i sišla sa scene, su dobrim dijelom učestvovali u tim prijavama za određene ljude. Za Memića i Skaku ne vidim ništa drugo nego da je to bio način da se riješe dva ambasadora - tvrdi Nožica.

Govoreći o procesu Miloradu Dodiku, ocijenila je da se "stvara polukonfliktni dojam".

- To nikome ne treba, sve treba umiriti, da pređemo na pravni teren - zaključila je Nožica.