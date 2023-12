U BiH danas pretežno oblačno

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva lokalno slaba kiša u nižim i snijeg u višim područjima Bosne.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima je lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 6 °C