Čampara: Sada treba provjeriti i šta je s tajnim praćenjima

Član Predsjedništva NiP-a Aljoša Čampara prokomentarisao je u Jutarnjem programu BHRT-a hapšenje suspendiranog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice.

- Ovo mi je neka vrsta satisfakcije, za sve ono što sam prošao ja, moja porodica i moji prijatelji. Ali ne likujem. Mnogo je porodica stradalo zbog svega što su ovi ljudi radili. Ja sam prije četiri godine izašao iz SDA i upozorio da ne mogu ljudi koji falsifikuju diplome biti na takvim pozicijama. Da je na poziciji bila obrazovana osoba, ona sebi ne bi ovo dozvolila. Pa nema nigdje na svijetu da šef obavještajne službe i predsjednik Suda prisluškuju sudije tog suda. Pa zamislite koliko je bahat bio taj sistem - rekao je Čampara.

Postavljanje uređaja

Naglašeno da treba provjeriti i šta je s tajnim praćenjima i postavljenjem tih uređaja u kuće i automobile.

- Javna je tajna da se to tako radilo. Svi smo to znali. Sad dolazimo do situacije do promjena u OSA-i i ljudi pričaju šta se radilo. Slušate dežurne sudije, sudije za prethodni postupak, pa to je svojstveno kriminalnim organizacijama. Jedino njih zanima šta sudija radi, kakve naredbe izdaje - kazao je.

Upitan zašto se oni hapse ukoliko je djelo počinjeno prije tri godine, a Čampara pojašnjava da je sada došlo do promjena.

Kazao je da je nevjerovatno da predsjednik suda krije mobitel od istražitelja.

- Čovjek ima tri mobitela, krije jedan, vadi ga odnekud da ga krišom dadne advokatici. Pa to je strašno, on bi trebao biti jedna moralna vertikala - istakao je.

Ističe da u Sudu BiH radi 40 sudija koji su doajeni pravosuđa.

- Pa režimski novinari su sad pokušali tog sudiju, koji je sarajevska pravna škola Davorina Jukića, gurnuti u to blato. Pa niko se nije htio prijaviti za poziciju predsjednika Suda BiH osim Debevca. Meni je drago da se pokazalo sve što smo govorili. Advokatica Senka Nožica kaže da je ovo politički motiviran slučaj. Pa njoj je svaki slučaj to. Ona je rekla da nema veze što Osmica nema diplomu i šef je OSA-e - istakao je on.

Nepismeni ljudi

Naglasio je kako je 28 godina nakon rata sramota da na pozicije dolaze nepismeni ljudi. Naglasio je da je ranije lično pisao Izetbegović u kojem je govorio o tome, posebno naglašavujući Osmicu.

- On je na kraju rekao da su mu to ankeri. Novalić, Sebija i Osmica. I eto gdje je završio - ostao je bez vlasti, procesuiraju se ti ljudi - zaključio je Čampara.