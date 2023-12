Kome se tresu gaće: Šta će otkriti vještačenje oduzetih mobitela uhapšenog Ranka Debevca

Sud BiH prihvatio je prijedlog Tužilaštva BiH i odredio jednomjesečni pritvor uhapšenima Ranku Debevcu i Osmanu Mehmedagiću Osmici, rečeno je iz ove pravosudne institucije.



Odluku o pritvoru potpisao je sudija Branko Perić, a uhapšeni dvojac poslan je na izdržavanje pritvora u državni zatvor u Vojkoviće.

Stotine spisa

Suspendirani Debevec i Osmica osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja i ilegalno prisluškivanje tokom 2020. godine. Nelegalno su, kako navodi Tužilaštvo, prisluškivali sudije Suda BiH i uposlenike Tužilaštva. Na stotine spisa iz istrage je uništeno, smatra Tužilaštvo, koje tek treba saslušati sve svjedoke.

Pritvor im je određen zbog straha da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike.

Tužiteljica Bojana Jolović iznijela je mnoge šokantne informacije o tome kako se Debevec ponašao prilikom hapšenja. Naime, Jolović je kazala da je Debevec pružao otpor, kako je rekla, ne fizički, nego s pozicije sile i moći.

- Rekao je policajcu SIPA-e: "Ja ću se iz ovoga izvući, a ti vidi šta ćeš" - kazala je tužiteljica.

Obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora, kazala je da je postojao dogovor osumnjičenih za činjenje krivičnih djela. Posebno se to ogleda u tome da je prilikom saslušavanja svjedoka Osmica znao da je svjedok bio u Tužilaštvu BiH i da mu je nakon toga prijećeno.

Neće stati

No, sada je pitanje i ko su još Osmicini i Rankovi jataci. Ko im je pomogao u činjenju krivičnih djela i uništavanju spisa. Kako u OSA-i, tako u Tužilaštvu i Sudu, ali i brojnim policijskim agencijama. Ne smije se zanemariti ni uloga pojedinaca u „BH Telecomu“, u Odjelu za tehničku podršku. Tu će se tek posložiti modus operandi. Tužilaštvo će uskoro proširiti istragu i na druge osobe i, kako saznajemo, na ovome se neće stati. Riječ je o dobro uvezanoj grupi. Pitanje je i koje tajne krije mobitel koji je pokušao sakriti Debevec i šta se to važno nalazi u njemu. Sve će to otkriti vještačenje. Pogotovo trećeg mobitela koji je iz SIPA-e pokušala iznijeti advokatica Vasvija Vidović.

Šaja, Bešlija, Šehović, dug je spisak

Padom Osmice i pritvaranjem Debevca Tužilaštvo BiH ima odriješene ruke da do kraja razotkrije kompletnu hobotnicu. U fokusu su „druženja“ Vahidina Šahinpašića iz SIPA-e, Ibre Bešlije i Nermina Šehovića iz FUP-a. Izjave svjedoka glase da su radili za OSA-u, ali po čijoj naredbi i za čije interese. Države ili Osmice. To će se vrlo brzo znati. Svu moć Bakirova SDA, nakon pada Osmice, polagala je u Sud i prvog čovjeka ove institucije Ranka Debevca.