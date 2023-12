Predsjedništvo HDZ-a BiH: Nastaviti aktivno rješavati sve otvorene izazove i ispuniti 14 ključnih prioriteta

Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) danas je u Vitezu održalo svoju redovnu osmu sjednicu.



Predsjedništvo je razmatralo izvještaj i realizaciju programskih ciljeva u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za 2023. godinu.

Intenzivan politički dijalog

Aktuelna politička situacija u BiH te aktivnosti izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini teme su o kojima je prisutne informirao predsjednik Dragan Čović.

Zamjenica predsjednika i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, osvrnula se na aktivnosti Vijeća ministara BiH, pri čemu je istakla niz aktivnosti, razgovore i napore koje se ulažu za postizanje dogovora u duhu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta. Intenzivan politički dijalog uz međusobno uvažavanje nema alternativu, kako bi se postigao konačan dogovor i cilj, kazala je.

Toni Kraljević, dopredsjednik HDZ-a BiH i ministar finansija i dopredsjednik Vlade Federacije BiH govorio je o aktivnostim Vlade i koracima oko usaglašavanja Budžeta.

Predsjedništvo je raspravilo naredne korake kako bi se usvojio Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2024. godinu, kao i predan rad na ispunjavanju nužnih reformi. Ocijenjeno je, kako je postignut izuzetan napredak te kako se mora nastaviti aktivno rješavati svi otvoreni izazovi od 14 ključnih prioriteta BiH.

Zajednički interes

- Razgovarali smo o onome što smo radili i uspjeli realizirati, što su bili naše stranačke odrednice i planovi za 2023. godinu. Imali smo izvještaj predsjedateljica Vijeća ministara BiH, Parlamentarne skupštine, Vlade Federacije i Republike Srpske. Predsjedništvo je zaključilo kako smo najveći dio onog sto smo stavili kao plan i zadatak, realizirali - poručio je predsjednik Čović u izjavi medijima.

- Ostalo je još stvari koje treba završiti, usvojiti Budžete na nivou BiH i Federacije, to nam je zajednički interes - naglasio je predsjednik Čović te je spomenuo i izborni zakon koji još nije u Parlamentarnoj proceduri, ali naglasio je, kako će se kroz prvi i drugi mjesec i taj posao završiti do kraja, jer je to jedan od 14 uvjeta.

- Ostalo je jos nekih tehničkih detalja na nivou kantona i entiteta, koje nismo do kraja realizirali a koje smo dogovorili. Dogovorena je i zajednička sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH i svih nositelja vlasti za 22. januar iduće godine, kako bi se razmatrala strateška pitanja i smjernice djelovanja za 2024. godinu - zaključio je predsjednik Čović.