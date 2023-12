Advokat ministrice Jurišić: "Ona nema nikakvu nadležnost nad postupanjem agenata BiH u Strazburu"

Nakon izjava predstavnika Demokratske fronte da je zamjenica ministra za izbjeglice i ljudska prava Duška Jurišić umiješana u postupak osporavanja presude koji je donio Evropski sud za ljudska prava u predmetu Kovačević i da traže da se njen rad propita oglasio se saopćenjem njen advokat Senad Bilić koji negira tvrdnje.

Sastanak s agentima

- Kao punomoćnik našeg klijenta, gospođe Duške Jurišić, koja obavlja funkciju zamjenice ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, obraćam se javnosti radi demanta mnogobrojnih neistinitih tvrdnji koje su u posljednje vrijeme iznesene u različitim medijima, a povodom navodne umješanosti naše klijentice u postupku osporavanja presude koju je donio Evropski sud za ljudska prava i slobode u predmetu Kovačević – piše u saopćenju advokata Bilića.

Predmetne tvrdnje, piše dalje, su iznesene kako od strane gospodina Slavena Kovačevića savjetnika predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, tako i od zastupnika Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini BiH, a prenesene su putem određenog broja medija, uključujući Hayat, Klix.ba i Slobodnu Bosnu.

- U tom smislu, medijska kuća TV Hayat je u svom večernjem programu imala intervju sa gospodinom Slavenom Kovačevićem, te putem svog web portala prenijela i izjavu gospodina Kovačevića: "Evo kazaću vam jednu ekskluzivnu informaciju. Dobio sam informaciju iz kuloara, iz kuloara, da su samozvane agentice obavile razgovor sa zamjenicom ministra za ljudska prava i da im je ona dala punu podršku. To je Duška Jurišić. Ja to svojim očima nisam vidio i svojim ušima nisam čuo. Ali mi ljudi kažu da su bili, i onda se te iste agentice hvale da imaju njenu podršku. Ako je to tačno, dakle hipotetički postavljam stvar - ako je to tačno, onda moram pitati Našu stranku je li vaš stav da vaša ministrica ili neko koga ste vi tamo nominirali, ide na razvaljivanje Presude Kovačević." – navodi advokat Duške Jurišić

Paralelno sa ovakvim, neistinitim izražavanjem, dodaje, zastupnici Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su u okviru poslaničkih pitanja, o čemu je naša klijentica saznala u medijima, postavili pitanje "Zastupnici DF upitali Hurtića da li je upoznat sa time da je njegova zamjenica Duška Jurišić održavala sastanke sa vršiteljicama dužnosti agenata pred Sudom u Strazburu i davala im podršku u podnošenju zahtjeva prema Velikom vijeću", a to su prenijeli mediji Klix.ba, Source.ba, Vijesti.ba, Slobodna Bosna i drugi.

Nema utjecaja

- S tim u vezi, ovim putem skrećemo pažnju javnosti da gospođa Duška Jurišić, zamjenica ministra Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ni formalno, ni suštinski, nema, niti može imati nikakvu nadležnost nad postupanjem agenata Bosne i Hercegovine koji zastupaju državu u predmetima pred Evropskim sudom za ljudska prava. Istina je da su agenti BiH zaposleni u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, da preko Ministarstva primaju platu i ostvaraju ostala prava iz radnog odnosa. Međutim, sve u vezi njihovog postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu je u nadležnosti Vijeća ministara BiH i gospođa

Duška Jurišić - kao zamjenica ministra na to ne može uticati na bilo koji način, sve i kada bi to i htjela. Odluka o postupanju agenata Bosne i Hercegovine u nekom predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava, o tome da li će se voditi ovaj ili onaj postupak, uložiti žalba, pravni lijek ili kakvo drugo pravno sredstvo proizilazi iz ovlaštenja (faktički punomoći) koje imenovani agenti dobijaju, a koje ovlaštenje daje samo i isključivo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ovakva organizaciona struktura je nesumnjivo poznata g. Kovačeviću, koji je o tome sam više puta govorio u medijima – navodi advokat.

Prema tome, ističe advokat, pitanja u vezi mandata i postupanja agenata Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, da li je isti istekao, da li je produžen, da li su agenti postupali u okviru svojih ovlaštenja, da li su imali odgovarajuću punomoć itd. su pitanja koja se moraju postaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kao instituciji koja dotične postavlja, razrješava, nadzire i sl.

- Gospođa Duška Jurišić, kao zamjenica ministra Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ni na koji način nije funkcionalno ili organizaciono nadređena da agentima BiH daje naloge za postupanje, odnosno nepostupanje u bilo kojem predmetu ili da istima "daje podršku", šta god to značilo i koliko god se neko u kuloarima navodno "hvalio podrškom", kako to navodi gospodin Kovačević.

Neprovjerene informacije

Zbog svega navedenog gospođa Duška Jurišić odbacuje konfabulacije koje su u medijima izrekli gospoda Slaven Kovačević, Zlatan Begić, te drugi poslanici Klube Demokratske fronte u državnom parlamentu, a kojim se problematizira i traži "ispitivanje uloge" gđe.

Duške Jurišić u navodnom "razvaljivanju" presude Kovačević pred Evropskim sudom za ljudska prava. Koliko je ta kampanja ozbiljna i koliko ima veze sa zdravim razumom najbolje svjedoči gore citirana izjava Slavena Kovačevića data u toku intervjua na TV Hayat, gdje dotični sam priznaje da je informaciju o ovoj situaciji i ulozi gospođe Duške Jurišić, dobio "u kuloarima", a da sam nije ništa čuo, niti vidio!?

Dakle, gospodin Kovačević iznosi neprovjerene informacije, koje ne samo da nisu tačne, već su očigledno u suprotnosti sa zdravim razumom, ako se ima u vidu cjelokupni životni put i radna karijera gospođe Duške Jurišić, koja se uvijek zalagala za multietničku i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, te za poštivanje i provedbu svih presuda. Duška Jurišić NIJE uticala, niti je mogla uticati, niti za to postoje bilo kakvi dokazi, na podnošenje zahtjeva za preispitivanje Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Kovačević, niti je "podrivala" presudu u predmetu Kovačević.

Dakle, gospodin Slaven Kovačević javno iznosi tvrdnje za koje sam kaže da iste nije čuo ni vidio,te sam sebi postavlja pitanje - "ako je to tačno"? Gospodin Kovačević će u odgovarajućem postupku pred Sudom imati priliku da dokaže istinitost i porijeklo tih tvrdnji.

To pogotovo, ako se ima u vidu da za vrijeme cijelog intervjua, gospodin Kovačević pokušava da uvjeri javnost kako on puno više zna o našoj klijentici, gđi. Duški Jurišić, i da će on te informacije obznaniti kada za to dođe vrijeme, vjerovatno kada mu izvor tih podataka bude ponovo dostupan.

I naša klijentica ima mnoge informacije iz kuloara o gospodinu Kovačeviću, ali kako te informacije nije ni čula ni vidjela, iste ne iznosi u javnost, jer ne želi da se bavi špekulacijama, nagađanjima i jeftinim populizmom kao dotični. Prosto je nevjerovantno da neko ko ima zvanje doktora političkih nauka i slovi kao stručnjak za geopolitiku i euroatlanske intergracije, javno nastupa tvrdeći da to o čemu govori nije ni čuo ni vidio, nego da se radi o kuloarskim pričama.

Onda zaista i ne čudi na kojem nivou smo u pogledu euroatlanskih integracija, kada imamo takve "kuloarske" stručnjake – rekao je Bilić.

Dakle, u konkretnom slučaju, piše dalje, gđa. Duška Jurišić nije održavala bilo kakve sastanke radi "obaranje presude Kovačević" sa bilo kim, kao ni sa agenticama Bosne i Hercegovine koje zastupaju našu zemlju pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, niti je na bilo koji način davala podršku da se podnese zahtjev prema Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava radi preispitivanja presude u predmetu Kovačević.

Laž se ponavlja

Nesporno je da te osobe lično poznaje od ranije i to mnogo prije nego je postala zamjenica ministra, odnosno prije nego su neke od njih postale agenti Bosne i Hercegovine. Ipak ta očigledna laž se ponavlja i prenosi u medijima po Gebelsovom principu, da kada jednu laž izreknete više puta, ona postaje istina.

- Koliko je ova bjesomučna kampanja protiv gđe. Duške Jurišić ustvari osnov za političko razračunavanje među strankama u državnom parlamentu, najbolje govori činjenica da su lični napadi i laži protiv navodne uloge gđe. Duške Jurišić u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, paralelno eskalirali i u napade na Našu stranku, čiji je ona kadar, te se ta stranka povezuje za navodnim "protivljenjem građanskoj državi, relativizaciji UZP-a, da Naša stranka radi u korist interesa Republike Hrvatske, HDZ-a i SNSD-a", ma koliko to apsurdno zvučalo.

Ovo su samo neki navodi koji su zabilježeni u posljednje vrijeme na web portalima, elektronskim i printanim medijima, a nakon medijske kampanje koju su pokrenuli gospodin Slaven Kovačević - savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Klub zastupnika Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.