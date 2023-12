Spor oko bivše kasarne u Ustikolini: Načelnik isključio struju i zakazao deložaciju, privrednici kažu da nemaju kud

- Radi se o vojnoj, neperspektivnoj imovini i objektima koji imaju vrijednost, nalaze se u centru Ustikoline. Imenovao sam komisiju koja je obišla lokaciju i izvršila popis, te je utvrdila da se u kasarni nalaze dva pravni lica, koja su bespravno i nelegalno ušla i zaposjela prostorije i prostor okolo. Uvidom u dokumentaciju ustanovili smo da nema nikakvih ugovora i da ja došlo do nelegalne uzurpacije. Kasarna je imala električnu energiju i čitavo vrijeme su ta dva pravna lica su koristila i električnu energiju – kaže Sofradžija.

Ako to ne urade, tvrdi Sofradžija, bit će angažirana firma koja će ih deložirati i očistiti prostor, a troškovi će biti fakturisani trenutnim korisnicima.

Prije 18 godina nekadašnji vojni kompleks dodijeljen je lokalnoj zajednici, a do izgradnje novog objekta u njemu je bila smještena i općinska administracija. Suad Bašić, vlasnik firme „Baša“, kaže da dio imovine koristi od 2015. godine, kada je izvršio doregistraciju firme i osnovao poslovnu jedinicu koja će se baviti građevinskim poslovima. Dok Sofradžija tvrdi da dio kasarne koristi nelegalno, Bašić tvrdi da to nije tačno i da mu je to odobrila općina, ugovorom kojeg je potpisao sa bivšim općinskim načelnikom Zijadom Kunovcem. Nekadašnja vojna imovina u februaru 2015. ustupljena mu je bez naknade.

- U prethodnih desetak godina to niko nije koristio i sve je bilo zaraslo. Vlada FBiH je to dala općini na korištenje, kao što je i druge objekte u BIH dala općinama dok se ne riješi ta vojna imovina, tako da ni općina nije imala uslova da traži nadoknadu. Pogotovo što je sve bilo neuređeno i zapušteno. Ja sam tada uredio prostor, napravio dodatni objekat kao magacin, digao kredit i uložio oko 500.000 maraka. Bili smo i na televiziji tada – kazao nam je Bašić.