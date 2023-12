Bajramović za "Avaz": Nemam još uvijek službenu potvrdu da sam pravosnažno osuđen, nisam nikog oštetio, niti sam išta lažirao

Zastupnik Naroda i Pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Halil Bajramović je prema navodima nekih medija pravosnažno osuđen za obmanu pri davanju kredita na tri godine zatvora. Ukoliko se ovi navodi pokažu tačnim, on će ostati bez mjesta u Parlamentu FBiH.

Kako je kazao on još uvijek nema službene informacije za to, ali nezvanično je čuo da je to tačno.

- Riječ je o zahtjevu za lizing koji nikome nije prouzrokovao štetu. Drugostepena presuda je morala biti potvrđena, jer bi sudije bile u ozbiljnom problemu. 95 posto presuda se vraća. Ako sam nekog oštetio zbog čega dobijem tri godine, evo sad želim da ga obeštetim. Pitam jesam li vratio kredit, kažu jesi, pitam koga sam oštetio, oni kažu nikog. Pitam ih zbog čega sam osuđen, oni kažu zbog dovođenja u zabludu, ali imam izjavu direktora banke da nisam nikog doveo u zabludu. Oni su popunili taj zahtjev, a ja sam ga samo potpisao - kaže Bajramović za portal "Avaz".

Ističe da je došao u posjed jednog dokumenta nakon žalbenog roka, a gdje se radi o daktilografkinji sudije koji je nju osudio.

U tom dokumentu se navodi da je ona prišla Bajramoviću, gdje je komentarisala visinu prvostepene kazne izrečene Bajramoviću, u prisustvu Sanela Halavača i rekla da je njoj bilo izrazito teško kada je bilo izricanje presude, da je sebe zamislila na njegovom mjestu jer je i ona također, davno podizala kredit, da je tada imala platu od 600 KM i da je otišla u banku gdje su joj rekli da mora imati platu od najmanje 1.2000 KM. Otišla je tada do suda kojim je predsjedavao Fikret Hodžić, kojem je prenijela tu informaciju, a on je pozvao "žene" iz računovodstva i reko im "napravite Fatimi potvrdu na iznos plate od 1.200 KM.

Naime ona je priznala da je iznosila određene informacije vezano za sudiju Reufa Kapića i druge informacije koje sevežu za Halila Bajramovića i Sanela Havića. Tu se navodi da je kazala da je kćerka od sudije Fikreta Hodžića rekla da je izrekao tako veliku kaznu, jer je optužnicu zastupao Kemal Kapić, sin sudije Reufa Kapića, kako bi on mogao napredovati. Ona je kasnije priznala to zbog čega je kažnjena sporazumno novčanom kaznom u iznosu od 10 posto od plaće u periodu od pet mjeseci.

- Nisam ništa lažirao, tada sam imao tri firme sa 100 radnika. Banka je morala imati potvrdu da mogu vraćati 6.000-7.000 KM kredita, gdje je to navedeno u rubriku plaće, jer je riječ o 2005. godini. Vratio sam kredit 2008. za koji sam imao rok od 10 godina da ga vratim, ali meni je iskočio drugi posao, zatvorio sam taj kredit i otišao raditi dalje. Nikad me niko nije tužio. Suad Rožić, koji je savjetnik Nermina Ogreševića u Općini, je meni bio vještak, a tužilac je bio Džemal Kapić, kojeg je Tegeltija zaposlio u Tužilaštvo. Reuf Kapić je četiri osobe zaposlio u pravosudnim institucijama u Bihaću - ističe Bajramović.