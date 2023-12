Zbog napada pasa šest osoba tužilo gradske vlasti u Goraždu, četiri dobile presudu i naplatile odštetu

Šest osoba pokrenulo je postupke zbog napada pasa lutalica u ovoj godini, a četiri su okončana pa je, na osnovu pravosnažnih presuda, na ime naknade štete Grad Goražde dužan isplatiti 6.430,80 KM, dok troškovi postupaka iznose 1. 430,80 KM.

Ovi podaci navedeni su u odgovoru Gradskog pravobranilaštva na pitanje gradske vijećnice Dalile Mirvić.



Nakon niza situacija u kojima su se psi u čoporima kretali ulicama i prijava napada na prolaznike, Mirvić je zatražila zvanične podatke. Međutim, oni nisu konačni.

- Navedeni iznosi odnose se na period do izrade ovog izvještaja, ali do kraja godine može doći do podnošenja novih tužbi jer se određen broj građana usmenim zahtjevima obraća ovom pravobranilaštvu i drugim organima radi ostvarivanja prava na naknadu štete zbog napada pasa lutalica - naveli su iz Gradskog pravobranilaštva.