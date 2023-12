Generacijski projekt pred totalnim krahom: Ko je kriv za bačene milione za Blok 7?

- Potrebna nam je ideja kako doći do novih pogona koji će praviti struju, da oživimo sistem ovim ili nekim drugim blokom, svejedno. Nama treba novi blok, čime bismo u narednih 25-30 godina u dobroj mjeri bili stabilni s novim ekološkim standardima. Iza svega mora biti čvrsta odluka i da kupujemo ugalj u Koncernu, a ne izvan toga, jer je to preskupo - kaže Žigić.

S obzirom na to da je za izgradnju novog bloka potrebno četiri do pet godina, a da do 2050. godine ugalj treba izbaciti iz upotrebe, Žigić upozorava da je svaki izgubljen dan mnogo.

- Zaista treba otvoriti i priču, bez demagogije, zašto ne koristimo hidropotencijal. Sve je podređeno tehnologiji na vjetar ili sunce, to nam treba, ali imamo ogroman potencijal koji se svjesno blokira od lobista koji nas vode u situaciju da ostanemo bez struje - kaže Žigić.

Veliki izvoznik

Izgradnja Bloka 7 TE Tuzla danas bi koštala više od ranije planiranih 600 miliona eura, ali bi osigurala da EPBiH zadrži poziciju velikog izvoznika i stabilnost elektroenergetskog sistema u BiH, kaže stručnjak za energetiku Almir Bečarević.