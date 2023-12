Nakon višegodišnjeg prekida: Suđenje Zulfikaru Ališpagi zakazano za februar

Nakon više od četiri godine od posljednjeg ročišta i 13 godina od podizanja optužnice, suđenje Zulfikaru Ališpagi za zločine u Trusini kod Konjica zakazano je za februar naredne godine, piše Detektor.ba.



Kako je rečeno na statusnoj konferenciji, 6. februara će biti pročitana optužnica koja Ališpagu, bivšeg komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), tereti da je propustio preduzeti mjere na kažnjavanju potčinjenih zbog ubistava 18 civila i četiri pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) počinjenih u napadu na Trusinu 16. aprila 1993. godine.

Svjedoci neće biti ponovo saslušavani

Predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić je kazala da neće biti ponovo saslušavano osam svjedoka koji su bili pozivani u ranije obnovljenom postupku, osim ako tužilac ili branilac ne budu imali neka pitanja.

- Ovaj postupak se dugo nije održavao zbog zdravstvenog stanja optuženog - kazala je Marenić.

Ona je napomenula da je do sada više vještaka zaključilo da je optuženi sposoban pratiti suđenje i da je ono obnovljeno 2018. Navela je da je u međuvremenu bilo zakazano vještačenje u Banjoj Luci, ali nije obavljeno jer je optuženi produžavao boravak na liječenju u Turskoj ili se opravdavao iznenadnim pogoršavanjem stanja. Marenić je kazala da Vijeće smatra kako se radi o izbjegavanju postupka.

- Vijeće ne smatra da je svrsishodno zakazivati ponovo vještačenje jer će ga optuženi na ovaj ili onaj način izbjeći - kazala je sutkinja.

Kemo Kapur, 14. po redu branilac optuženog od podizanja optužnice u junu 2010. godine, naveo je da optuženi ima interes da se postupak okonča. On je kazao da se Ališpagi zdravstveno stanje naglo pogoršalo i predložio još jedno vještačenje.

- Iz preventivnih razloga tražim vještačenje - kazao je Kapur na primjedbu sutkinje da nalazi iz Turske ne ukazuju na hitnost stanja.

Zakonitost dokaza

Tužilac Mladen Vukojičić protivio se ovom prijedlogu odbrane, a Marenić je kazala da će Vijeće naknadno donijeti odluku.

Odbrana je na statusnoj konferenciji pokrenula i pitanje zakonitosti dokaza. Ališpago je posebno insistirao na vještačenju transkripta u vezi sa svjedočenjem Nihada Bojadžića, s kojim je bio prvobitno optužen.

Marenić je kazala da je to pitanje za dokazni postupak. Ona je navela da će novom braniocu biti ostavljeno vremena do februara da se upozna s dokazima. Odbrani je naložila da do početka marta spremi prijedlog svojih dokaza.

Postupak protiv Ališpage razdvojen je zbog zdravstvenog stanja 2014. u odnosu na ostale optužene u predmetu protiv Mensura Memića i drugih. Taj predmet je pravosnažno okončan 2017. godine.