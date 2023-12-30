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Važna poruka Vedrana Zubića nakon zemljotresa koji je pogodio BiH

Bitno je da ljudi u Željeznom polju, ali i okolini, imaju dovoljne količine pitke vode, hrane i medicinske opreme, naglasio je

Vedran Zubić. Facebook

N. H.

30.12.2023

Snažan zemljotres koji je pogodio BiH uplašio je građane, a više o svemu je objasnio je i profesor geografije Vedran Zubić.

Zubić je kazao da nema mjesta panici i da bi svaki naredni potres trebao biti slabiji. 

- U 21:43, desio se trus magnitude 4.7 po Rihteru u blizini Zenice. To je 10 km sjeverno od tog grada u zoni Željeznog polja. Trenutno nemamo informacija o žrtvama ili šteti. Pretpostavljamo da će neki objekti biti devastirani. Trus je na dubini od 8 km što znači da je hipocentar veoma plitak -  pojasnio je Zubić.

Ipak, Zubić je upozorio da se u zoni epicentra mora i dalje biti na oprezu. 

- Ovaj trus je u regiji dva rasjeda koji se isprepliću na dodiru zone serpentina i zone fliša. Radi se o različitim tektonskim i reljefnim oblicima, ali su i geologija i petrološki sastav iznimno različiti. Serpentini su dobili naziv po magmatima boje zmije (serpens), a fliš je sedimentna stijena. 

Prvi rasjed ide od sjeverozapadne Bosne preko Banjaluke, Zenice sve do Bratunca (tu “napušta” BiH), a drugi prati tok rijeke Bosne pa ga možete pratiti od rova Save preko regije Doboja na jugoistok sve do regije Foče (gradove nabrajam zbog lakše orijentacije). Trus je bio plitak i nema velike panike. Svaki naredni, koji može nastupiti, biće mnogo manjeg intenziteta. Ne očekuje se veliki disbalans. Bitno je da se objekti u zoni epicentra napuste jer bi svaki klima uređaj na kući ili reklama na zgradi predstavljala opasan elemenat u naknadnim trusovima. Reverzija zna biti okrutna ako se ne pazi dovoljno - napisao je. 

Zubić ne očekuje veće probleme.

-Znamo u kojoj zoni živimo, znamo šta nam radi subdukcija Jadranske ploče zbog kretanja Afrike ka sjeveru. Bitno je da ljudi u Željeznom polju, ali i okolini, imaju dovoljne količine pitke vode, hrane i medicinske opreme. Sve ostalo neće biti problem - zaključio je Zubić.

# VEDRAN ZUBIĆ
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