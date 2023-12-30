Važna poruka Vedrana Zubića nakon zemljotresa koji je pogodio BiH

Snažan zemljotres koji je pogodio BiH uplašio je građane, a više o svemu je objasnio je i profesor geografije Vedran Zubić.

Zubić je kazao da nema mjesta panici i da bi svaki naredni potres trebao biti slabiji.

- U 21:43, desio se trus magnitude 4.7 po Rihteru u blizini Zenice. To je 10 km sjeverno od tog grada u zoni Željeznog polja. Trenutno nemamo informacija o žrtvama ili šteti. Pretpostavljamo da će neki objekti biti devastirani. Trus je na dubini od 8 km što znači da je hipocentar veoma plitak - pojasnio je Zubić.

Ipak, Zubić je upozorio da se u zoni epicentra mora i dalje biti na oprezu.

- Ovaj trus je u regiji dva rasjeda koji se isprepliću na dodiru zone serpentina i zone fliša. Radi se o različitim tektonskim i reljefnim oblicima, ali su i geologija i petrološki sastav iznimno različiti. Serpentini su dobili naziv po magmatima boje zmije (serpens), a fliš je sedimentna stijena.