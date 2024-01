Emir Hastor za "Avaz": Ja sam ratno dijete, koje nije ni sanjalo da će nekad biti najbolje u bilo čemu

Maratonac Emir Hastor jedan je od mladih, uspješnih sportista čiji rezultati, ali i način života mogu poslužiti kao inspiriracija hiljadama drugih. Atletičar koji već tri godine nosi titulu prvaka BiH u maratonu u 2023. godini kolekciji medalja i pehara dodao je i onu državnog prvaka na 10.000 metara, tako da je mladić iz malog grada Goražda najbolji maratonac kojeg BiH trenutno ima.



- Ako bih 2023. morao ocijeniti od 1 do 10 to bi bila 10, jer bio sam učesnik i Berlinskog maratona. Konačno sam vidio i svjetsku scenu i zaista mi je bilo drago naći se među najboljim trkačima svijeta. Napravio sam dobar rezultat jer sam među 50.000 učesnika zauzeo 700 mjesto i obezbijedio svoje mjesto na ovom takmičenju 2024. godine, na 50. jubilarnom Berlinskom maratonu. Sve je bilo u redu do 36. kilometra, gdje sam se jednostavno „ugasio“, a da sam nastavio tim tempom sigurno bih bio među prvih 100 – kaže Hastor.

Emir nije samo sportista, već i volonter, humanitarac, mladić koji sa svojim kolegama iz Atletskog kluba Goražde već godinama vodi Školu trčanja, promovirajući sport i zdrav način života. Ipak, bosanskohercegovačku, ali i javnost u regionu, pa i šire, oduševio je tokom pandemije koronavirusa i dana zabrana kretanja.

- Bio sam tada volonter u Volonterskom servisu preko kojeg smo pomagali starijima, koji nisu mogli izlaziti vani, noseći im hranu i lijekove. A onda sam se sjetio kako bih na svom balkonu dužine sedam i po metara možda mogao trčati, pa možda i na taj način pomoći drugima da ispune to vrijeme neizvjesnosti i usamljenosti.

Krenuo sam trčati par kilometara, pa sam stigao do 10. U tom momentu je naišla i policijska patrola, stali su i gledali šta ja to radim. Komšije su sa svojih balkona također gledale. Završio sam taj 21 kilometar dug polumaraton na 7,5 metara balkona i ta vijest je otišla u cijeli svijet. Objavio je i BBC – sjeća se Hastor.

Baš u vremenu kada smo mislili da smo doživjeli sve što se doživjeti moglo, od vremenski do svih drugih pošasti i nepogoda, dešava se Gaza. Razaranje pojasa naseljenog milionima Palestinaca, kršenje svih poznatih normi međunarodnog prava, nikoga u svijetu ne ostavlja ravnodušnim. Hastor je odlučio da pomogne onoliko koliko je u mogućnosti, humanom akcijom „Kilometri za Gazu“.

- I mi smo prošli rat, zbog kojeg smo i ja, i moji vršnjaci imali teže djetinjstvo od ostale djece. S mojim prijateljem Jasminom Ligatom predložio sam maraton za narod Palestine, tako što ćemo prodati moje kilometre, a prihod donirati udruženju. Tako je i bilo. Trčao sam 4 kruga na Velikoj aleji i zadnjih 7-8 kilometara do prostorija udruženja Pomozi.ba. Skupio sam blizu 5.500 KM, a još ima uplata ljudi koji su zvali broj 17006 ili direktno uplaćivali – kaže Hastor.

Mladima poručuje da nikad ne odustaju i da vjeruju u svoje snove.

- Ja sam ratno dijete koje nije imalo ništa, koje nije ni sanjalo da će jednog dana biti najbolji u bilo čemu u BiH, a ne u najtežoj atletskoj disciplini maratonu. Nikada ne odustajati, uvijek ići za svojim snovima, BiH je najljepša zemlja na svijetu, samo mi trebamo mijenjati sebe, da bismo onda mijenjali svijet – poručuje Emir Hastor.