Irina je prvorođena beba u Banjoj Luci, dobila poklon od Stanivukovića

Tradicionalno, prvog dana nove godine, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković darivao je prvu bebu rođenu u 2024. zlatnikom, te prigodnim novčanim poklonom.

Ove godine prvorođena beba je djevojčica Irina iz Banje Luke, koja je na svijet došla odmah nakon ponoći, dugačka 54 centimetra i teška 3.550 grama.

Lijepa tradicija

Gradonačelnik je poklon uručio majci Petri Landeki, te poručio kako je ovo lijepa tradicija, ali istovremeno i čast za gradonačelnika.

- Jedna lijepa tradicija koja već decenijama postoji, a to je darivanja onih beba koje su prve rođene u novoj godini. Zaista, to je dar za svakog gradonačelnika. Ono što je ovdje lijepo jeste da je majka iz Banje Luke. Tačnije, bile su dvije bebe, jedna je rođena tridesetak sekundi iza ponoći, a druga nakon toga odmah, te smo zbog toga darivali obje bebe. Naša poruka za današnji dan jeste da je Banja Luka porodica i to pokazujemo od onog momenta kada se dijete rodi, mi darujemo bebu. To nije podrška za cijeli život, nego dar za rođenje djeteta - kazao je gradonačelnik.

Pronatalitetna politika

Stanivuković je istakao da je beba, koja je prva rođena u Banjoj Luci, ujedno prva i u Republici Srpskoj.

Dodao je kako Grad ulaže u pronatalitetnu politiku i djecu, kako kroz obrazovanje, prevoz, tako i kroz udžbenike i subvencije.

Uz sve to, prema njegovim riječima urađena je i prva demografska strategija, a riječ je o izuzetno važnom dokumentu.

Čestitao je svim porodicama koje su dobile prinovu, te im poželio srećnu i uspješnu 2024. godinu.