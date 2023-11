Ambasador Satler otvorio "urbane tržnice" u Banjoj Luci

Modernizacija poljoprivredne proizvodnje, uvođenje inovacija, otvaranje radnih mjesta, bolja prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te unaprijeđena higijena i bezbjednost hrane samo su neke od prednosti „urbanih tržnica“ koje je 23. novembra 2023. u Banjoj Luci otvorio ambasador Johan Satler (Johann Sattler), šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH.



Važna konotacija u EU

Banja Luka je zahvaljujući projektu EU4AGRI dobila pet novih „urbanih tržnica“ ili prodajnih mjesta domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, otvorenih zajedno s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem i vršiocem dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sylvainom Merlenom, a u prisustvu brojnih korisnika EU4Agri projekta i građana.

- Poljoprivreda ima veoma važnu konotaciju u Evropskoj uniji. Od 2020. godine smo ponovo počeli da ulažemo u većem obimu u poljoprivredu u BiH, uglavnom kroz poznati EU4AGRI projekat. Najnoviji dio ovog projekta su urbane tržnice ovdje u Banja Luci. Jako mi je drago da je Banja Luka, uz druge gradove u Bosni i Hercegovini, dio ovog projekta - rekao je ambasador Satler.

U Banjoj Luci se postavlja deset štandova za prodaju namirnica na pet lokacija: Lazarevo, Nova Varoš, Borik, Obilićevo i Starčevica. Štandovi su opremljeni modernim rashladnim uređajima, policama i sudoperima s kanisterima za vodu. Također je postavljeno i pet polunadzemnih kontejnera, a 38 korisnika je završilo sanitarnu obuku i dobilo sanitarne knjižice, što dodatno podiže standarde higijene i sigurnosti hrane. Ovakav koncept rekonstrukcije tržnica ne samo da podstiče prodaju lokalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i poboljšava radne uslove, već i promoviše održive prakse razvoja, a urađen je s ciljem unapređenja pristupa stanovnika Banje Luke domaćim proizvodima.

Širenje tržišta

- Ovaj projekt je izuzetan iz više razloga, s obzirom na to da omogućava lokalnim proizvođačima sa seoskih područja da unesu svoje zdrave proizvode direktno na tržište. Naš plan je da proširimo ovu inicijativu i nastavimo širenje tržišta. Razgovarali smo s ambasadorom Sattlerom i ovo predstavlja tek početak našeg puta ka daljem razvoju i podršci domaćim proizvođačima. Cilj nam je uspostaviti grad koji odražava evropske standarde u svim aspektima života, unapređujući kvalitetu života svojih građana. Zahvaljujući podršci EU, nastojimo ostvariti viziju Banjaluke kao grada otvorenog, inkluzivnog i prosperitetnog, gdje se cijeni raznolikost i gdje svaki pojedinac može pronaći svoje mjesto u ovom putovanju ka zajedničkom napretku - rekao je Stanivuković.

Uspostava mobilnih prodajnih mjesta u Banjoj Luci dio je podrške Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH i predstavlja jedan u nizu događaja pod nazivom “EU4AGRI razvija tržišnu infrastrukturu: Zajedno za ljepši grad!“. Za uspostavu mobilnih prodajnih mjesta u Banjoj Luci Evropska unija je izdvojila više od 200.000 KM bespovratnih sredstava. Kroz EU4AGRI su već podržane 153 investicije bh. poljoprivrednika i kompanija vrijedne više od 18 miliona eura, od kojih je EU finansirala 11 miliona eura, a preostali dio sufinansirali su korisnici.

- Iako potječem iz Francuske, vjerujem da sam u izuzetno dobrim rukama kada je riječ o kulinarstvu u Bosni i Hercegovini, i iskreno sam zahvalan na tome. Projekt koji provodi UNDP, uz podršku Evropske unije i institucija Bosne i Hercegovine, predstavlja ključnu podršku. Doprinos EU ima presudnu ulogu u oblikovanju dugoročne vizije unutar projekta EU4AGRI, omogućavajući nam da pružamo rješenja i planiramo aktivnosti koje najbolje odgovaraju potrebama naših poljoprivrednih proizvođača i zajednice - istakao je Merlen.

Kvalitet higijene i bezbjednost hrane

Realizacijom projekta EU4AGRI poboljšat će se prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao i kvalitet higijene i bezbjednosti hrane stvaranjem boljih uslova za odabrane poljoprivredne proizvođače koji će prodavati svoje proizvode na opremljenim prodajnim štandovima. Grantovi su obezbijeđeni za unapređenje infrastrukture u 12 mjesnih zajednica u BiH: Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac , Banja Luka, Gračanica, Trebinje, Bihać, Zenica, Mostar, Rudo, Gradiška, Teslić i Šamac.

- Imam zasad od tri hektara. To nije previše, ali za organsku proizvodnju je itekako mnogo. Radimo na tome da se širimo. Želim da uključim sve proizvođače da se bave organskom proizvodnjom. To nije toliko teško, a najbolje je. Želim da se zahvalim Evropskoj uniji na ovom projektu. Mi, poljoprivredni proizvođači ćemo se truditi da to opravdamo i još bolje napredujemo - istakla je Biljana Keserović, korisnica projekta EU4AGRI.

Projekt EU4AGRI, četverogodišnja inicijativa Evropske unije (koja traje od 2020 do 2024. godine) vrijedna 20,25 miliona KM predstavlja temelj ovih napora. Cilj projekta je modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Evropska unija s 20 miliona eura, a zajednički realizuju i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).