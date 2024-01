Džanan Musa, bh. košarkaš: Zlatni kadet izrastao u "kralja"

Urednički kolegij „Dnevnog avaza“ donio je odluku da za domaću ličnost za 2023. godinu proglasi sjajnog košarkaša Džanana Musu. Priznanje Musi je dodijeljeno jer je tokom čitave 2023. godine donosio mnogo radosti bosanskohercegovačkoj javnosti svojim vrhunskim rezultatima, a kruna je bila titula evropskog prvaka.



Zaludio domovinu

Bila je ovo fantastična godina za Džanana Musu. Zlatni kadet iz 2015. godine je stasao u odličnog igrača i pravog vođu najvećeg evropskog kluba Real Madrida. Bilo je onih koji su sumnjali u Džanana, ali je rođeni Bišćanin pokazao svoje ogromno košarkaško umijeće, ali i nevjerovatnu mentalnu snagu.

Bilo je padova, ali ga to nije pokolebalo. Preko Breogana je došao do Reala, a onda i do evropske titule. „Prikovao“ je sve Bosance i Hercegovce uz TV ekrane i vratio košarku u naše domove. Sve u našoj zemlji je učinio ponosnim kada je osvojio Euroligu, a onda proslavio sa zastavom Bosne i Hercegovine.

Na pobjedničkom postolju su stajali legendarni Serhio Ljulj (Sergio Llull), Rudi Fernandez (Rudy), potom Valter Tavareš (Walter Tavares) te naš Džanan Musa, ogrnut zastavom svoje domovine.

Vođa Reala

Po dolasku u Madrid odmah je „bačen“ u vatru. Dobio je minutažu i povjerenje trenera Ćusa Matea (Chus), a to je vratio na najbolji način. Briljirao je Musa. Da ne bude da ga hvalimo jer je „naš“, spomenut ćemo i šta je sve osvojio prošle sezone.

Osim titule Eurolige, bio je član najbolje petorke najjačeg evropskog takmičenja, MVP španske ACB lige, te član najbolje petorke španske lige.

U istom ritmu je nastavio i u novoj sezoni. Predvodio je Kraljevski klub do trofeja španskog Superkupa, a dobio je i nagradu za najboljeg igrača septembra u Španiji. Toliko sjajnih igrača u, prema mišljenju mnogih, najjačoj ligi u Evropi, a naš Džanan najbolji. Real će ponovo jurišati na titulu evropskog prvaka, a Džanan bi ponovo mogao slaviti sa zastavom BiH. Jer on je naš “kralj”.