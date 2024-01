Mehmedagiću unijeli uređaj u ćeliju, SIPA sve istražuje: Što je Osmici trebao mobitel!?

Tužilaštvo BiH ima pune ruke posla da u miru okonča istragu o aferi „Prisluškivanje“, koja se odnosi na uhapšene i pritvorene Osmana Mehmedagića Osmicu, bivšeg direktora OSA-e, i Ranka Debevca, suspendiranog predsjednika Suda BiH.



Nova afera

Još se nije stišala bura zbog trećeg mobitela Ranka Debevca koji je krio od SIPA-e i koji je pokušao putem advokatice iznijeti iz ove policijske agencije, o čemu Tužilaštvo vodi posebnu istragu, a pojavila se nova afera, još opasnija za samu istragu i kompletan postupak.

Uprava državnog zatvora u Vojkovićima pokrenula je disciplinski postupak protiv komandira smjene i zatvorskog policajca zbog sumnje da su počinili teži disciplinski prekršaj.

Kako smo objavili, prošle sedmice jedan zatvorski policajac ušao je u pritvorsku ćeliju uhapšenog Osmice i unio mu mobitel. U prvi mah tvrdilo se da su samo razgovarali, no kasnije je detaljnom istragom utvrđeno da mu je unio mobitel. Iako iz zatvora tvrde da nemaju informaciju u vezi s mobitelom, izvori “Avaza” tvrde drugačije.

Protiv ovog policajca pokrenut je postupak, a ispitala ga je i SIPA, kao i komandira smjene. O svemu je obaviješteno i Tužilaštvo i oni su već suspendirani. Ovdje je, naime, nevjerovatno da je Osmica, koji je upoznat sa zakonima ili bi trebao biti jer je bio dugo na čelu OSA-e, morao znati kakav prekršaj čini samim insistiranjem da mu se dostavi uređaj.

To, inače, isključivo rade najteži kriminalci. Telefoni su ranije otkrivani u ćelijama Darka Šarića, a u BiH kod Zijada Turkovića. Najčešće se ti telefoni koriste za nastavak kriminalnih radnji ili upravljanje nezakonitim procesima utjecaja na svjedoke i istražne radnje.

Neće na slobodu

I na ovaj način dvojac Debevec – Mehmedagić pokazuje zaista nevjerovatno kriminalno lice, pa tako i ukupna javnost shvata o kome se i kakvim ličnostima radi.

Međutim, sve ovo govori da Osmica teško može da se brani sa slobode. Ako je spreman u zatvoru da se služi ovakvim radnjama, šta se tek može očekivati kada se nađe makar i u kućnom pritvoru. Tužilaštvo već sada u ovom predmetu nailazi na brojne poteškoće.

Riječi tužiteljice sve potvrđuju

Na ročištu kada se određivao pritvor, postupajuća tužiteljica Bojana Jolović tvrdila je da se susreće s ogromnim pritiscima, istaknuvši kako je bivši direktor OSA-e već pokušao utjecati na zaposlenike te agencija da ne sarađuju s Tužilaštvom. Tada se osvrnula i na sakriveni mobitel Debevca.

- Ako ima toliku hrabrost da u službenim prostorijama SIPA-e to radi, onda zamislite šta se dešava kada je na slobodi - rekla je Jolović.

Postoji telefonska govornica

U zatvoru postoji telefonska govornica koja je dostupna svim zatvorenicima i pritvorenicima. Osmici, kao i svim pritvorenicima, omogućeno je da pozovu članove porodice, ali i advokata. Postoji termin kada to može uraditi. S tim da cedulju s brojem daje policajcu koji ukuca broj kako bi se izbjeglo da razgovara s osobama s kojima mu je zabranjen kontakt, čime bi moglo doći do ugrožavanja istrage. Sve je to Osmici itekako poznato.