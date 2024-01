Nermin Tulić, istaknuti bh. glumac, slavi 72. rođendan

Na današnji dan 1952. godine, u Sarajevu je rođen Nermin Tulić, bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac. Tulić je diplomirao 1978. godine na Odsjeku za scensku umjetnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Ostvario je brojne uloge u svim sarajevskim pozorištima, na televiziji, filmu i radiju. Dobitnik je mnogih nagrada, od kojih izdvaja "Zlatni lovorov vijenac" za doprinos umjetnosti teatra MESS 1998. Od 1993. do 2015. bio je direktor Pozorišta mladih Sarajevo.

Ranjen u granatiranju Sarajeva

Početkom agresije na BiH (1992.-1995.) pogođen je granatom, kada je izgubio obje noge, ali i nakon te tragedije vratio se poslu koji voli. Pozorišnu scenu uvijek je stavljao na prvo mjesto, a najpoznatije predstave u kojima je glumio su: "Kralj lir", "Bašeskija, san o Sarajevu", "Ljepotica i zvjer" i "Kad bi ovo bila predstava". Najbolje filmske uloge ostvario je u filmovima: "Duhovi Sarajeva", "Go West", "Ljeto u zlatnoj dolini" i "Sve džaba".

Umro pjesnik Marko Marulić, otac hrvatske književnosti

1524. - Umro pjesnik Marko Marulić, otac hrvatske književnosti. Zaslužan je i za prvu upotrebu riječi psihologija u djelu „Psichiologia de ratione animae humanae“. Veličinu Marulićevog stvaralaštva potvrđuje činjenica da je Tomas Mor (Thomas More) čitao Marulićev „Evanđelistar“ u tamnici neposredno prije smrti, te da je Franjo Saleški uvijek sa sobom nosio njegovo djelo „Institucije“.

1834. - U Kragujevcu izašle "Novine serbske", prvi srbijanski informativni list štampan u zemlji, službeno glasilo Kneževine Srbije. Prvi urednik bio je Dimitrije Davidović, jedan od najučenijih Srba tog vremena.

1855. - Rođen američki pronalazač King Džilet (King C. Gillette), koji je izumio nožić za brijanje kod nas poznat kao "žilet", prema francuskoj verziji njegovog prezimena. Osnivač je kompanije “Gillette”.

1874. - Rođen američki fiziolog Džozef Erlanger (Joseph), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1944. godine za otkriće različitih vrsta živčanih vlakana, zajedno s američkim fiziologom Herbertom Spenserom Gaserom (Spencer Gasser). Međunarodna astronomska unija je, 22. januara 2009., Erlangerovim imenom nazvala jedan krater na Mjesecu.

1895. - Njemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm Conrad Rontgen) otkrio je posebnu vrstu elektromagnetskog zračenja - X-zrake, kasnije po njemu nazvane "Rentgenski zraci", što je omogućilo ogroman napredak u medicinskoj dijagnostici. Za to otkriće dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, 1901. godine.

1925. - Neli Tejlor Ros (Nellie Tayloe Ross) postala guverner američke savezne države Vajoming, prva žena-guverner u historiji SAD.

Rođen američki glumac, reditelj i oskarovac Robert Selden Duval

1931. - Rođen Robert Selden Duval (Robert Selden Duvall), američki glumac i reditelj, koji je dobio Oskara za izvanredno odigranu ulogu Toma Hagena u filmovima “Kum” i “Kum II”. Osim toga, četiri puta je nagrađen Zlatnim globusom. Njegova rečenica: "Volim miris napalma ujutro" iz “Apokalipse danas” postala je kultni dio filmske historije. Režirao je hvaljeni film “Apostol”, o svećeniku koji bježi od zakona, te “Assasination Tango”, triler o jednom od njegovih najdražih hobija - tangu.

1932. - Rođen Umberto Eko (Umberto Eco), italijanski romanopisac, esejist, filozof i lingvist. Svoje sveobuhvatno znanje o srednjem vijeku Eko je iskoristio u romanu “Ime ruže”, objavljenom 1980., prema kojem je kasnije snimljen istoimeni film sa Šonom Konerijem (Sean Connery) u glavnoj ulozi. Bio je profesor na Univerzitetu u Bolonji, a dobio je više od 30 počasnih doktorata širom svijeta.

1933. - Rođena Radmila Bakočević, srbijanska operska diva. Tokom karijere Radmila je pjevala u gotovo svim važnim operskim kućama širom svijeta. Nakon penzionisanja sa scene radila je kao profesorica pjevanja na nekoliko univerziteta.

1941. - Umrla Ejmi Đžonson (Amy Johnson), engleska avijatičarka, pionirka engleskog vazduhoplovstva. Kada je u junu 1929. godine naučila letjeti, Ejmi je postala prva žena-pilot u svijetu.

Rođen Zvonko Bogdan, pjevač tradicionalne vojvođanske pjesme

1942. - Rođen Zvonko Bogdan, pjevač narodnih pjesama iz Vojvodine, odnosno tradicionalne vojvođanske pjesme i pjesama s panonskog prostora. Osim interpretiranja, komponovao je muziku i pisao tekstove za brojne pjesme, te sakupljao narodna muzička djela.

1946. - Dajana Kiton (Diane Keaton), američka glumica i producentica, proslavlja 78. rođendan. Filmovi koji su joj oblikovali karijeru su oni koje je snimila s rediteljem Vudijem Alenom (Woody Allen). U filmovima „Spavač“ i „Ljubav i smrt“ predstavila su je kao vrsna komičarka. Za svoj četvrti film s rediteljem Alenom „Annie Hall“ dobila je Oskara za najbolju glavnu glumicu.

1970. - Umro njemački fizičar Maks Born (Max), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, 1954. godine. Poznat je po radovima s područja kvantne mehanike, teorije relativnosti i teorije kristala.

1981. - Preminuo američki hemičar Harold Urej (Urey), dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1934. godine. Njegov rad na izotopima doveo je do otkrića deuterija (teškog vodika). Učestvovao je i u razvoju američkog nuklearnog vojnog programa.

Janica Kostelić, najbolja hrvatska skijašica svih vremena, slavi 42. rođendan

1982. - Rođena Janica Kostelić, najbolja hrvatska alpska skijašica i jedna od najuspješnijih u historiji ovog sporta. S četirima olimpijskim zlatnim medaljama i dvjema srebrenim, Janica Kostelić je najuspješnija alpska skijašica u historiji Zimskih olimpijskih igara. U januaru 2006., Kostelić je postala treća skijašica u historiji Svjetskog skijaškog kupa koja je pobjeđivala u utrkama u Svjetskom kupu u svih pet skijaških disciplina, a 5. februara 2006. godine Janica je postala druga skijašica koja je pobijedila u svih pet disciplina u jednoj sezoni.

1986. - Umro Radovan Zogović, crnogorski književnik, književni kritičar i prevodilac. Početkom 1960-ih hrvatski književnik Miroslav Krleža je, nakon dva desetljeća Zogovićeve stigmatizacije, prvi štampao njegovu poeziju. Danas se Zogović smatra jednim od najvećih crnogorskih književnika 20. vijeka.

1991. - Preminuo srbijanski pisac Vasko Popa, nazivan jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela: zbirke pjesama "Kora", "Nepočin-polje", "Sporedno nebo", "Uspravna zemlja", "Vučja so", "Živo meso", "Kuća nasred druma", "Rez", antologija narodnih umotvorina "Od zlata jabuka", antologija poetskog humora "Urnebesnik".

1998. - Od posljedica nesreće na skijanju (zabio se u drvo) na skijalištu Heavenly Ski Resort, u Kaliforniji, umro Soni Bono (Sony), američki pjevač, tekstopisac, producent, glumac i političar. Sonijeva supruga bila je popularna pjevačica Šer (Cher) s kojom je, između ostalog, vodio vlastitu emisiju “The Sonny and Cher Show” za televizijsku kuću CBS, od 1971. do 1974. godine. Njihov posljednji zajednički nastup bio je u tv emisiji “Late Night with David Letterman”, 13. novembra 1987., kada su otpjevali svoj veliki hit “I Got You Babe”.

2004. – U Subotici je umro Refik Memišević, jugoslavenski hrvač, višestruki državni prvak i reprezentativac u hrvanju grčko-rimskim stilom, najviše u kategoriji do 100 kg. Prvu titulu osvojio je 1973., kada je postao omladinski prvak Jugoslavije, a 1976. postao je prvi put seniorski prvak Balkana. Titulu seniorskog šampiona države osvojio je 1977., a prvu medalju na svjetskim šampionatima (srebrenu) osvojio je iste godine na šampionatu u Geteborgu. Bio je prvak svijeta 1981., dva puta vicešampion svijeta (1977. i 1982), dva puta pobjednik Mediteranskih igara i dva puta prvak Balkana. U njegovu čast, danas u Subotici postoji kafana koji nosi njegov nadimak - Brale.

2019. - Preminuo Dragoslav Šekularac, bivši srbijanski i jugoslavenski fudbaler i trener. Bio je igrač FK Crvena zvezda. Odigrao je 41 utakmicu i postigao šest pogodaka za reprezentaciju Jugoslavije.