Paroh Marko Marković: Neka mir Božji bude u svakom narodu, da prestane stradanje naše braće u Ukrajini, Rusiji, Palestini...

Za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti Badnji dan počeo je rano, odlaskom u sječu badnjaka. Sa sveštenikom Markom Markovićem, parohom goraždanskim, vjernici su obavili pripreme za večerašnje tradicionalno nalaganje badnjaka, a potom se razišli kućama gdje pripremaju pečenice za sutrašnji veliki praznik.



Običaji koji traju stoljećima

Okupljanjem oko crkve Svetog Georgija u Sopotnici i kapeli u Goraždu, vjernici čuvaju običaje koji traju stoljećima, kaže Marković. Za Božić su vezana i zanimljiva narodna vjerovanja prema kojima se od vremenskih prilika prognozira kakva će biti ova godina. Za razliku od prošlog, ovog Božića zaoblice se pripremaju u odjeći kratkih rukava.

- Sve je uvijek u Božjim rukama, ali naš narod kaže da, ako su Badnje jutro i Božić hladni, bit će zdrava godina, narod, stoka i sve ostalo će biti zdravo. Ako je maglovito, oblačno ili sa padanjem, bit će rodna godina. Danas je dan topao, dat će Bog da usjevi i voće dobro rode, a dat će Bog i sve ostalo ako mi budemo dobri i dostojni toga – kaže Marković.

Božić je praznik mira i radosti, koja je i ove godine pomućena zbog ratova u svijetu.

"Želim da pobijedi razum"

- Godina iza nas nažalost je bila godina velikog stradanja naše braće, ljudi u Ukrajini, Rusiji i Palestini. Kao sveštenik, hrišćanin svakog čovjeka doživljavam kao svoga brata i zbog toga mi je jako teško kad gledam kako drugi narodi stradaju i pate u ove dane. Zato u ove božićne dane želim upravo više mira među ljudima, više razuma među ljudima, jer to je i smisao Božića. Mi se pozdravljamo sa „Mir Božji, Hristos se rodi“, pa neka mir Božji bude u svakom narodu. Da i naši dragi u Ukrajini, Rusiji, Palestini i gdje god se strada zbog rata godinu provedu u miru. Želim da pobijedi razum, lijepa riječ, da sloga i mir zavladaju među nama. To neka bude poruka za ovaj Božić, ali i za sve naredne godine, jer postoji to negdje u nama, samo treba da ga „iskopamo“ i da gradimo mostove, a ne da uništavamo jedni druge – ističe u svojoj božićnoj poruci paroh goraždanski Marko Marković.