Mladima nisu idoli sportisti, profesori, naučnici, nego opasne zafrkancije s megapopularne platforme: Djecu nam "odgajaju" robijaši i starlete s TikToka!

"Al’ me hladira! Al’ me vodira!" Ovo je ljetos bila uzrečica djeci, mladićima, ali i starijim ljudima. To je dio TikTok kontenta Elvedina Sakića, poznatijeg kao Real Madrid, koji je, nakon odsluženja kazne u zeničkom zatvoru, postao zvijezda TikToka u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Jedna rečenica u zatvorskoj ispovijesti "izgradila se Zenica k’o Real Madrid" učinila je ovog čovjeka megapopularnim.

- Sada govore da sam silovao babe, maloljetnice, plaćali su da mi ugase profil na TikToku, govore mi da sam peder. Demokratija je, bori se kako možeš, ali podmetanja i to, to mene ne interesira, meni ne mogu “mafijati”. A sve to jer je veliki novac u igri i jer sam ja popularniji od njih. Ja na prozivke više neću reagirati, rekao sam im fino, nema psovanja i možete sa mnom. Pokušavali su me uvući u te priče, ja sam sada blokirao četiri ili pet giftera koji su počeli da mi govore šta da radim. Nude mi desetine hiljada maraka ili da se povučem ili da s nekim od njih uđem u live ili neke talove. Nema od toga ništa - govori Sakić.

Prije nekoliko dana pojavila se informacija da je Huda upucan u diskoteci.

- Stalno lažu na mene, kažem, sve je to zbog velikog iznosa novca koji neko zaradi - zaključuje Nadarević.

Sakić tvrdi da je podijelio 11.000 KM penzionerima

Elvedin Sakić, iliti Real Madrid je u dva uključenja uživo zaradio dosta novca. Za sat i po je dobio 700 hiljada koinsa, što je, prema nekim procjenama, oko 7.000 maraka.

- Zvali su me novinari da me pitaju je li tačno da sam penzionerima podijelio 11.000 maraka. Ne znam kako su saznali za to, ja to nisam snimao niti sam to kome pričao. Sve što sam zaradio od ovih live uključenja podijelio sam penzionerima. Nekima to smeta. A gdje ću to snimati ili slikati, meni je to monstruozno - kaže Sakić.

Uloga medija

Vasić potcrtava i ulogu medija.

- Naravno, i mediji imaju svoju ulogu. Kome se prostor daje? Ne možemo i ne smijemo da dajemo prostor nekim ljudima koji to ne zaslužuju. Ni influenserima, ni tiktokerima, ni rijaliti igračima, ni starletama, neka ih tamo gdje su ih zatvorili, ali ne trebamo mi dodatno da im dajemo prostor. Dakle, imamo čitav sistem, ali prva linija odbrane su roditelji i obrazovne institucije. Opasni su TikTok izazovi, ali je strašno u smislu šta ih zabavlja ili, kako djeca to kažu, "šta ih radi". Ružno je da ih zabavlja tamo neki osuđenik - dodaje Vasić.