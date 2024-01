Mjesecima u blokadi: Vlada konačno spašava Agenciju za privatizaciju

Nakon 17 mjeseci potpune blokade Agencija za privatizaciju (FAP) FBiH u narednih 15 dana konačno bi trebala početi raditi u punom kapacitetu. Vlada FBiH izdvojila je 1,8 miliona KM, kojima će biti izmiren dio obaveza, a s tražiocem izvršenja sudske presude, koja je FAP dovela u bezizlaznu situaciju, sklopljen je dogovor da na izvršenju ne insistira do donošenja novog budžeta.

Agencija za privatizaciju FBiH u potpunoj je blokadi od avgusta 2022. godine, kazao je za “Avaz” v. d. direktora Drago Vrbić. Ispaštali su građani koji su pokušali dobiti potvrde o broju certifikata za otkup stanova kako bi dalje ovu proceduru mogli završiti na sudovima, odnosno u ZK uredima, ali naišli su na zatvorena vrata.

Svima duguju

- Prošlu godinu smo radili iz svog džepa, primali poštu, slali, a onda nam je sve isključeno i pogašeno jer dugo nije plaćano. Nijedna ugovorna obaveza od osmog mjeseca 2022. nije izvršena. Ne rade nam softveri, računari, telefoni, ne možemo obračunavati plaće, informacioni sistem je skroz isključen. Svima dugujemo. Zakup plaćamo, u tuđem smo prostoru, pa troškovi rastu, a u međuvremenu rastu i kamate po osnovu presude iz 2020. godine - dodaje Vrbić.

Ovo je epilog niza dugogodišnjih sudskih procesa vezanih za poništenje privatizacije sarajevskog “Feroelektra”, nakon kojih je presudama Vrhovnog suda FBiH te Ustavnog suda BiH Agencija za privatizaciju FBiH u obavezi da kupcu ovog preduzeća “Stanić Investu”, danas preduzeću “SA Dagitim”, vrati uloženi novac.

- “Feroelektro” je vraćen u vlasništvo BiH, a vruću juhu je morala kusati Agencija. Novalićevoj vladi smo nudili da ponovo prodamo “Feroelektro”, da se izvučemo, jer mi oko 9,2 miliona KM nemamo - ističe Vrbić.

Ukupne obaveze APF-a rastu i zbog činjenice da plaće uposlenima nisu isplaćene već 20 mjeseci, pa je i broj radnika u međuvremenu sa 26 pao na 16.

Sklopljen sporazum

- Nova Vlada FBiH je pokazala razumijevanje i u budžetu za prošlu godinu Agencija je dobila 1,8 miliona KM. U posljednjem danu prošle godine Vlada FBiH je donijela i odluku o rasporedu sredstava, a s tražiteljem izvršenja je sklopljen sporazum da ne vrši blokade do donošenja novog budžeta, kada se očekuje novi iznos. S ovih 1,8 miliona nadam se da ćemo u narednih desetak dana uspjeti da se deblokiramo - kaže Vrbić.

Pasivni podbilans

Agencija vodi brigu i o imovini iz pasivnog podbilansa vrijednoj oko 20 miliona eura.

- Već dvije godine sve stoji, ne plaćaju se sudske takse, ne ulažu se žalbe, puno je toga po sudovima. Tužimo se s Hrvatskom, u njihovom Ustavnom sudu imamo apelaciju… Sve to stoji zato što Agencija ne radi. To su enormne štete do sada napravljene po FBiH - navodi Vrbić.

Do kraja aprila očekujemo novi budžet, s početkom rada trebali bismo nešto i zaraditi, pa se nadam da ćemo uspjeti ljudima i plaću isplatiti, kaže Vrbić.