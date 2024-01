Rasprava Mešalića i Mijatovića na sjednici Parlamenta FBiH: Sporna minimalna plaća od 1.000 KM

Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Mahir Mešalić (DF) pitao je federalnog ministara razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zašto nije ispunio obećanje i radnici nisu od 1. januara dobili 1.000 KM minimalnu plaću.

- Vlada FBiH je 29.12.2023. godine odlučila da će minimalna plaća biti 619 KM. Imamo problem oko Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH gdje se odluka nije usaglasila. Mijatović je u oktobru najavio da će plaća biti 1.000 KM, a svjedoci smo da je u RS 900 KM. Zašto na taj način obećavati ako niste bili u stanju da ispunite, iako se znalo da iz tehničkih razloga ne bi mogli implementirati - pitao je Mešalić.

Mijatović je rekao da se ne radi o obećanjima, nego da transparentno komuniciraju s javnosti.

"Niste osam godina uradili ništa"

- Bilo je u planu donošenje minimalne plaće od 1.000 KM, ali zbog procjene finansiranja fondova PIO i zdravstva, online fiskalizacije... Ne radi se o obećanjima, transparentno komuniciramo s javnosti. Postoje nekada stvari koje kažemo da ćemo uraditi, a ne uradimo u roku kako smo to sebi zacrtali. Međutim, stvari moramo posmatrati malo drugačije - započeo je Mijatović i nastavio:

- Minimalna plaća koja je određena, čini mi se 614 KM, plus topli obrok, plus prijevoz, plus pomoć koja je odobrena od Vlade FBiH bez poreznog opterećenja dolazi do mnogo većeg iznosa nego što je tih 1.000 KM. Interesantno je da se sekirate vi koji niste osam godina uradili ništa kada je u pitanju minimalna plaća. Tako da bez vaše brige i zabrinutosti zašto obećavamo, a ne ispunjavamo imamo mnogo toga što vaša vlada nije uradila i budite sigurni da ćemo to uraditi u narednom periodu i nemojte da se pravimo ludi nad činjenicom da je u RS, čujem tako, 900 KM minimalna plaća. To je istina, ali u njoj je sadražan i topli obrok i prijevoz sve ono što nije u FBiH - rekao je Mijatović.

Dodaje kako on nema problem da preuzme odgovornost za nešto što je rekao.

"Nismo miševi koji se sakrivaju"

- A rekao sam tako ne jednom već nekoliko puta. Uradit ćemo to u toku ove godine onog momenta kada bude bilo dovoljno prihoda. Nemate problem s nama, odgovorimo na svako pitanje, nismo miševi koji se sakrivaju iza bilo čega što se zove politička odgovornost, tako da ja bih vas uputio da budete zabrinuti što ljudi umiru, a vi znate odgovor zašto kada je u pitanju UKC Tuzla. A minimalna plaća će biti i rekli smo nije sa 1. januarom, ali ide u toku ove godine - rekao je Mijatović.

Za riječ se ponovo javio Mešalić.

- Zamolio bih ministra da ne radi ove paušalne konstatacije u vezi s bilo čime. Nisam u tom dijelu odgovoran. Ja ne znam jeste li vi miš ili niste, ali ste slagali građane. Brutalno ste slagali građane o 1.000 KM minimalne plaće i to ste uradili na vrlo transparentan način i ovdje ste nam danas rekli. Nemojte vi meni imputirati neke stvari, ja nisam ništa obećavao, vi ste. Tražio sam vaš odgovor. Gdje god dođem, vi ste bili vlast. U RS kada ste bili u SNSD-u, vi ste bili vlast, u SDP-u ste vlast. Vi ste, Mijatoviću, vlast, ja nisam - poručio je Mešalić.

Za riječ se potom javio zastupnik Damir Mašić (SDP).

- Sadržaj odgovora na odgovor imao je elemente vrijeđanja. Ne dolikuje to, pogotovo ne ministru koji je često na sjednicama Parlamenta i koji je dopremijer, jedan od rijetkih koji je izašao i dao odgovor - rekao je Mašić.